La exesposa de Jorge Rial contó la verdad de su separación: "Un espanto"

Romina Pereiro contó toda la verdad de la separación de Jorge Rial.

Romina Pereiro habló por primera vez con detalle sobre su separación de Jorge Rial, con quien estuvo en pareja durante varios años y llegó a casarse en 2019. En diálogo con La Nación, la nutricionista repasó cómo fue la relación, qué factores influyeron en la ruptura y cómo vive hoy el vínculo con el periodista y sus hijas.

“Fue el proyecto el que no funcionó”, explicó al ser consultada sobre cómo terminaron. “No tuvimos problemas ni terceros en discordia. Fue algo que intentamos y no se pudo por muchas circunstancias, entonces decidimos que lo mejor era cerrar la historia. Con todo el dolor del mundo nos separamos, pero todo fue respetuoso y con amor”, detalló.

Pereiro también contó que mantiene una buena relación con las hijas de Rial: “Fuimos familia, entonces ¿por qué deberíamos odiarnos o llevarnos mal? A mí me gusta tener buena onda con todos, también con Rochi”. De esta forma dejó en claro que no tiene vínculo con Morena, quien hoy se encuentra detenida.

Sin embargo, reconoció que la exposición mediática le resultó difícil de manejar. “Un espanto”, dijo entre risas. “Lo entendía, pero no lo podía llevar bien. Si íbamos a comer y había fotógrafos, mi cuerpo se ponía en tensión. Lo sufría. Igual, profesionalmente me abrió muchas puertas y estoy muy agradecida”. Sobre los motivos de la separación, explicó que no tuvieron que ver con celos ni conflictos personales. “Fue por situaciones familiares que se llevan toda la energía y no dejan espacio para construir otras cosas. Creo que ese fue el tema”, concluyó la exesposa del conductor.