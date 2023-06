Romina Pereiro dijo lo que todos piensan sobre Morena Rial: "No es"

La expareja de Jorge Rial dio una contundente opinión sobre el escándalo que el conductor enfrenta con su hija, Morena Rial.

Romina Pereiro, exesposa de Jorge Rial, habló sobre los dichos de Morena Rial, quien expuso públicamente todos los secretos de su interna familiar. La nutricionista, quien terminó su relación con el conductor apenas dos años después de haberse casado, se refirió a los dichos de la joven de 24 años, quien dio notas en LAM (América TV) y A la Tarde (América TV), en las que expuso detalles comprometedores sobre su relación con su padre.

Desde que Pereiro se divorció del conductor de Argenzuela (C5N), cada vez que ocurre un conflicto en torno a la familia Rial, los programas de farándula la persiguen para saber cuál es su perspectiva de la situación y esta vez no fue la excepción. La nutricionista fue consultada al respecto por un móvil de LAM (América TV) y, visiblemente incómoda, respondió: "Siento que no tengo nada que opinar ni que decir".

En este sentido, amplió: "No me siento cómoda hablando de estas cosas. Yo siempre les cuento. A veces cuando son otros temas podemos charlar un poco más. Pero ya pasó mucho tiempo, estamos separados. Cada uno siguió adelante con su vida. Siento que yo no tengo nada para decir en algo así tan delicado".

Cuando el notero le preguntó si creía que habían sido días complicados para Rial, Romina asintió: "Imagino que sí, no es una situación linda para nadie, supongo". Luego, agregó que hace mucho tiempo que no mantiene contacto con Rial y que incluso evita mantener cierta distancia de la exposición mediática.

"Para protegerme, trato de no estar mirando todo lo que se dice y demás. Me genera mucha ansiedad a veces que haya tanta exposición. Siempre me pasó y nunca lo pude manejar. Yo vengo acá, trabajo, hablo de lo que yo sé, pero cuando se habla de estos temas hasta me siento mal, me genera malestar. En esto no me puedo meter, no quiero hablar ni decir nada", concluyó.

Morena Rial reveló unas de las razones de su enfrentamiento con su padre

Durante la entrevista que Morena dio en A la Tarde, contó que una de los principales motivos de enojo contra su padre es su falta de apoyo económico. Según la joven, su padre no le quiso prestar dinero para abrir un centro de estética. "Le pedí que me ponga una estética, que me ponga algo para que yo empiece a facturar, y no me la quiso poner. Yo tampoco voy a ir a trabajar a un supermercado, no hay forma, porque él no me crió para eso. Mi papá no me crió para que yo vaya a laburar a un supermercado, mi papá siempre me dio lo mejor a mí, entonces no me va a querer venir a rebajar", manifestó.

Por otro lado, sostuvo que su padre "hace muchos llamados telefónicos" para evitar que ella aparezca en programas y cuente sus secretos familiares. "Yo creo que tengo la lengua muy filosa, y cuando estoy enojada digo cosas, de las cuales yo no me arrepiento de nada... Sé muchas cosas, que no las diría ahora, porque no estoy al límite del enojo todavía", cerró Morena.