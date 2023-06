Morena Rial expuso lo que muchos pensaban sobre Jorge Rial: "Muchos llamados"

La hija del famoso periodista expuso un detalle sobre la forma de actuar de su papá fuera de cámaras.

Luego de viajar a Colombia para acompañar a su papá luego de que sufriera una descompensación cardíaca, Morena Rial destapó la verdad de su vínculo con el reconocido periodista. La influencer habló sobre la relación que mantiene con Jorge y aseguró que "se tienen bloqueados de WhatsApp".

En diálogo con A La Tarde, ciclo emitido por América TV y conducido por Karina Mazzocco, la influencer reveló que no tiene vínculo con su papá y que ella no vive del sustento económico que le brinda Jorge Rial. "A mi padre no le gusta nada de todo lo que me rodea. Pero a mi no me importa, porque tampoco me gusta nada de su vida y me la tengo que aguantar", confesó Morena luego de admitir que se mudó de Córdoba a Buenos Aires por pedido de su papá.

Cuando Morena viajó a Colombia junto con su hermana Rocío para poder acompañar a su papá, parecía que el vínculo familiar estaba resuelto. Sin embargo, una vez que el periodista mejoró, salió a la luz que padre e hija seguían distanciados y sin aparente deseo de reconciliarse. En este marco, la infleuncer sumó: "Yo no me meto más en su vida, que haga lo que quiera. Pero siempre el tiempo me termina dando la razón".

Luego, reveló lo que muchos pensaban de las exparejas de su papá: "Se cumplió todo lo que yo decía de Agustina (Kämpfer) y Romina (Pereiro). A la única que rescato a Mariana (Antoniale) que él le cerró la puertas de todos lados". Finalmente, añadió que esto último también se lo hizo a ella: "A mi tampoco me deja estar en el medio".

Atónitos ante esta declaración, Morena añadió: "Mi papá hace muchos llamados para que yo no esté en programas. A mí me consta". Luego finalizó: "Es porque tengo la lengua muy filosa, y cuando estoy enojada digo muchas cosas de las que después no me arrepiento".

Develan que pasó en los minutos de Jorge Rial al borde de la muerte tras el infarto: "Escuchaba una voz"

Morena Rial reveló la extraña experiencia que vivió su padre, Jorge Rial, tras el infarto que casi termina con su vida. El conductor de Argenzuela (C5N) estuvo en un grave estado de salud y debió ser ingresado a una clínica de Colombia, país en el que se encontraba de viaje temporalmente. Ahora que ya pasó la situación y el periodista despertó, Morena reveló cuáles fueron las palabras que escuchó su padre justo después de despertar.

Rial debió ser intervenido de urgencia y los médicos le hicieron un cateterismo y le colocaron un stent, ya que había sufrido una descompensación cardíaca que le provocó una obstrucción. More contó que ni bien se despertó del infarto, su papá escucho unas extrañas palabras que le habrían dado fuerza para despertarse, como si se tratara de una experiencia espiritual.

Se trataba de la voz de Francesco, su nieto. Morena y su hermana tuvieron que viajar a Colombia de manera urgente, ya que el estado de su padre era complicado, según los médicos. "¿Pensaste que se moría?", le preguntó Ángel de Brito en LAM (América TV). "Sí. Yo no quería subir al avión, si me enteraba de algo, yo me moría", respondió Morena.

"¿Ya le pudieron hacer estudios para ver las secuelas?", indagó De Brito. "Él quedó bien. Se acuerda de todo, cómo fue y cuando vuelve del paro, también se acuerda", sumó Morena. Fue entonces cuando el conductor le preguntó si Jorge se acordaba de algo al despertar, a lo que la joven respondió que sí: "A mí me dijo que escuchaba una voz, la voz de mi hijo, porque con Fran se estuvieron mandando mensajes antes de que pase todo a través del celular".