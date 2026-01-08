Regulador de salud de Brasil aprueba un nuevo medicamento contra el alzhéimer

FOTO ARCHIVO ILUSTRATIVA-Un científico observa patrones de hipometabolismo e hipoperfusión a nivel de sujeto único de un paciente que padece la enfermedad de Alzheimer en el Hospital Universitario (HUG) de Ginebra

‍La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de ‍Brasil ⁠informó el jueves que aprobó el uso del medicamento lecanemab, de nombre comercial Leqembi, para el tratamiento del alzhéimer.

El fármaco está indicado para ‌pacientes con deterioro ⁠cognitivo leve y ⁠demencia leve derivada de la enfermedad en fases ‍iniciales, según Anvisa.

Con su lanzamiento, el ⁠tratamiento queda autorizado ‌para su distribución y uso en el país, pero el plazo para su ‌entrada ‌en el mercado depende de Eisai Laboratórios, titular del registro.

El anticuerpo monoclonal, que ​pertenece a la clase de productos biológicos, debe ser administrado por infusión intravenosa una vez cada 15 días, añadió la ‍agencia.

Según el registro, un estudio principal en el que participaron unas 1.800 personas demostró que el ​fármaco es capaz de retrasar el deterioro cognitivo ​en comparación con los pacientes que recibieron ⁠un placebo.

(Por Michael Susin en Barcelona, editado en español por Javier Leira)