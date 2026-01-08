La Rica es un pequeño pueblo que pertenece al partido de Chivilcoy.

El partido de Chivilcoy tiene una pequeña localidad que solo cuenta con 118 habitantes y es una opción perfecta para aquellos que buscan desconectar de la gran ciudad. Se trata de La Rica, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad cabecera y con acceso a través de la ruta provincial 30.

Sus construcciones antiguas, una capilla típica de las pequeñas comunidades rurales y una plaza central apacible conforman en La Rica un entorno ideal para disfrutar de una tarde tranquila al aire libre. Para rastrear sus orígenes es necesario remontarse a comienzos del siglo XIX, cuando en los alrededores del arroyo Las Saladas y la Cañada Rica ya se habían asentado diversas poblaciones y las tierras estaban subdivididas para el desarrollo de la ganadería.

La historia de La Rica

En ese contexto se afincó la familia López, luego de que don Manuel López fundara la estancia “La Rica”. De ese linaje surgieron figuras con fuerte protagonismo en la vida política local: el propio Manuel López fue uno de los primeros intendentes de Chivilcoy y líder de un sector político conocido como “los loperos”, que mantenía una abierta disputa con otros referentes, como Vicente Loveyra.

Con la expansión del ferrocarril, el área cobró mayor dinamismo y se instalaron dos estaciones denominadas La Rica en las cercanías de la estancia; alrededor de éstas comenzó a organizarse el núcleo poblacional. En la actualidad, ninguna presta servicios de pasajeros: las vías se encuentran sin uso y en estado de abandono. La localidad atraviesa una merma significativa de habitantes como consecuencia de la falta de empleo y los procesos migratorios.

Chivillcoy, una ciudad perfecta para pasar un fin de semana

La localidad se encuentra en la zona centro-norte de la provincia de Buenos Aires y cumple el rol de ciudad cabecera del partido del mismo nombre. Su fundación oficial data del 22 de octubre de 1854, durante la gobernación de Pastor Obligado, y con el paso del tiempo logró posicionarse como un polo relevante para las actividades agrícolas, ganaderas e industriales dentro de la región pampeana.

Hoy, la ciudad articula su pasado histórico con propuestas turísticas variadas. Uno de sus espacios más representativos es la Plaza 25 de Mayo, núcleo de la vida urbana y lugar de reunión habitual para vecinos y visitantes. En su entorno se levantan construcciones emblemáticas como la Iglesia San Pedro Apóstol, el Palacio Municipal y el Teatro El Chasqui. A estos atractivos se suma el Museo Pompeo Boggio, que resguarda obras de arte y objetos vinculados a la historia local, convirtiéndose en una parada obligada para conocer la identidad cultural de Chivilcoy.