Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 9 de enero de 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 9 de enero de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 9 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 7753

  • 1: 7753
  • 2: 3572
  • 3: 1085
  • 4: 5893
  • 5: 3401
  • 6: 4814
  • 7: 9657
  • 8: 6996
  • 9: 7285
  • 10: 0525
  • 11: 0774
  • 12: 2304
  • 13: 6474 
  • 14: 3630
  • 15: 1597
  • 16: 0393
  • 17: 3943
  • 18: 8491
  • 19: 4151
  • 20: 0125

Letras de la Nacional: I F N T

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 0643

  • 1: 0643
  • 2: 1254
  • 3: 4102
  • 4: 7973
  • 5: 5573
  • 6: 9955
  • 7: 9925
  • 8: 8980
  • 9: 3746
  • 10: 5030
  • 11: 1820
  • 12: 8853
  • 13: 4753
  • 14: 7054
  • 15: 2786
  • 16: 7014
  • 17: 5934
  • 18: 6879
  • 19: 6533
  • 20: 0590

