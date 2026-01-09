La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 9 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 9 de enero de 2026
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 9 de enero de 2026.
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 7753
- 1: 7753
- 2: 3572
- 3: 1085
- 4: 5893
- 5: 3401
- 6: 4814
- 7: 9657
- 8: 6996
- 9: 7285
- 10: 0525
- 11: 0774
- 12: 2304
- 13: 6474
- 14: 3630
- 15: 1597
- 16: 0393
- 17: 3943
- 18: 8491
- 19: 4151
- 20: 0125
Letras de la Nacional: I F N T
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 0643
- 1: 0643
- 2: 1254
- 3: 4102
- 4: 7973
- 5: 5573
- 6: 9955
- 7: 9925
- 8: 8980
- 9: 3746
- 10: 5030
- 11: 1820
- 12: 8853
- 13: 4753
- 14: 7054
- 15: 2786
- 16: 7014
- 17: 5934
- 18: 6879
- 19: 6533
- 20: 0590
