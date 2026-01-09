Reparto de "La hora de los valientes", la película de Netflix: elenco y quiénes actúan

"La hora de los valientes", disponible en Netflix.

Netflix ya se caracteriza por diversificar su catálogo con producciones que mezclan géneros y culturas cinematográficas. Uno de los lanzamientos más comentados de fines del 2025 es la producción mexicana: La hora de los valientes, una película original de la plataforma que combina comedia, acción y drama en una trama impredecible y cargada de contraste emocional.

Dirigida por Ariel Winograd, cineasta argentino radicado en México, la película es una adaptación contemporánea y local de la reconocida película argentina Tiempo de valientes (2005), que fue un éxito de culto gracias a su mezcla de humor negro, buddy-cop y crítica social. Winograd traslada esa energía al contexto de la Ciudad de México, realzando la química entre personajes muy distintos que deben aprender a convivir y confiar el uno en el otro.

Elenco principal de "La hora de los valientes"

Luis Gerardo Méndez como Mariano Silverstein: el psicoanalista nervioso cuya vida cambia tras el accidente.

Luis Gerardo Méndez.

Memo Villegas como el inspector Díaz: un policía devastado por una traición amorosa.

Memo Villegas.

Christian Tappan: personaje de apoyo clave en la trama.

Christian Tappan.

Verónica Bravo interpreta a Diana: figura importante del entorno policial.

Verónica Bravo.

Noé Hernández en el papel de Arias: aliado dentro de la historia.

Noé Hernández.

¿Cuál es la trama de "La hora de los valientes"?

La historia gira en torno a Mariano Silverstein, un psicoanalista metódico y nervioso cuya vida da un vuelco radical tras un accidente de tránsito: como parte de su condena, debe realizar servicio comunitario ayudando a un inspector de policía en plena crisis personal. Este oficial, afectado profundamente por una reciente infidelidad, necesita acompañamiento terapéutico, pero lo que debería ser una relación formal se convierte en un vínculo caótico lleno de celos, frustraciones y humor ácido.

Lo que comienza como una convivencia incómoda: un psicólogo atrapado en la rutina policial y un policía que sólo quiere distanciarse de su dolor, pronto se transforma en una aventura inesperada. Juntos se ven envueltos en una investigación peligrosa que los obliga a enfrentar conspiraciones, dilemas éticos y situaciones límite mientras forjan una amistad inesperada.

El relato explora la tensión entre dos profesiones y personalidades muy distintas, y temas como la amistad, la vulnerabilidad, la valentía de enfrentar nuestros miedos y la posibilidad de redención a través del humor y la acción.

Con un enfoque en la acción ligera y la comedia de situación, La hora de los valientes se posiciona como uno de los estrenos más esperados de la temporada, capaz de atraer a públicos interesados tanto en el cine de entretenimiento como en historias con corazón y giros imprevisibles.