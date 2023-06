More Rial apuntó contra su hermana Rocío y reveló lo que nadie sabía: "No era"

Morena Rial habló sobre su vínculo con su hermana Rocío y soltó una polémica declaración en su contra.

Morena Rial lanzó fuertes declaraciones contra Rocío, su hermana, en medio del escándalo que enfrenta con su padre, Jorge Rial. La joven de 24 años estuvo en boca de todos los canales de espectáculos tras una polémica entrevista que dio, en la que filtró detalles desconocidos sobre su escándalo familiar. Ahora, habló puntualmente sobre su hermana Rocío.

En reiteradas ocasiones, More reveló los problemas que enfrenta en su círculo familiar, especialmente sobre el distanciamiento que tiene con su padre, con quien no se habla desde hace mucho tiempo. Más tarde, hizo un descargo sobre su hermana Rocío, a quien hasta el día de hoy, parecería no perdonarle una situación en puntual que ocurrió mientras estaba embarazada de su hijo, Francesco Ambrosini.

“En su momento, cuando yo quedé embarazada, mi hermana decía que no era su sobrino”, relató More, durante la entrevista que brindó en A la Tarde (América TV). En este sentido, aseguró que Rial tampoco se aseguró de tener un vínculo estrecho con su nieto. “¿Vos pensás que volvió de Colombia y lo vio aunque sea 20 minutos? Es mi hijo y pregunta por su abuelo, pero ya se va a olvidar. Que no se preocupe. Mi último mensaje hacia él fue ‘como yo te odio voy a hacer que el nene te odie también’ y después lo bloqueé. Esa fue una de las pocas cosas que le escribí”, cerró, furiosa.

La razón por la que More Rial está furiosa con su padre, Jorge Rial

Durante aquella misma entrevista, More explicó que estaba enojada con su padre por no haberle dado el suficiente apoyo cuando más lo necesitaba. En este sentido, le reprochó que no le brindó apoyo económico para empezar un emprendimiento. "Le pedí que me ponga una estética, que me ponga algo para que yo empiece a facturar, y no me la quiso poner. Yo tampoco voy a ir a trabajar a un supermercado, no hay forma, porque él no me crió para eso. Mi papá no me crió para que yo vaya a laburar a un supermercado, mi papá siempre me dio lo mejor a mí, entonces no me va a querer venir a rebajar", se quejó.

Además, aseguró que su padre "hace muchos llamados telefónicos" para evitar que ella aparezca en programas. "Yo creo que tengo la lengua muy filosa, y cuando estoy enojada digo cosas, de las cuales yo no me arrepiento de nada... Sé muchas cosas, que no las diría ahora, porque no estoy al límite del enojo todavía", concluyó.