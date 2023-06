More Rial expuso lo que Jorge Rial no quiere que se sepa: "Todas las pruebas"

Morena Rial lanzó una contundente amenaza contra su papá, Jorge Rial, y aseguró que lo denunciará por un hecho ocurrido en 2015.

Morena Rial expuso todos los motivos ocultos de su conflictiva relación con su padre, Jorge Rial, e incluso adelantó que iniciará acciones legales en su contra. La joven de 24 años brindó una polémica entrevista en la que dio detalles sobre el vínculo que mantiene con su papá al día de hoy e incluso amenazó con contar cosas que perjudicarían al conductor de Argenzuela (C5N). Más tarde, publicó un determinante posteo en sus redes sociales.

More estuvo presente en A la Tarde (América TV), el programa conducido por Karina Mazzocco, en el que confesó detalles inéditos de su relación con Rial. Según la joven, no tienen contacto desde hace mucho tiempo, ya que se vivían peleando constantemente. Sus declaraciones desataron una fuerte controversia y, más tarde, se dirigió a sus redes sociales a hacerle una fuerte amenaza.

“Espero que no intenten internarme a la fuerza nuevamente, como pasa cada vez que cuento mi verdad. Mi abogado, Alejandro Cipolla, tiene todas las pruebas de las cosas que digo”, comenzó More, en referencia a aquella vez en 2018, cuando Jorge la internó en una clínica psiquiátrica.

"Por lo que voy a iniciar acciones legales contra mi papá para que los médicos que avalaron esa internación no pueden ejercer más", cerró la mediática. En aquel entonces, Jorge había publicado en su cuenta de Twitter: “Mi hija está pasando por un difícil momento de salud y está internada (en una clínica psiquiátrica). Luego de varios episodios que pusieron en peligro su vida, los médicos y los psiquiatras decidieron dar cuenta a la Justicia. Intervino el Juzgado Civil 76 y con las evaluaciones correspondientes dieron la orden de internación”.

Por su parte, More le había declarado al periodista Ulises Jaitt: “La verdad no sé bien qué fue lo que pasó. Estaba en el Sanatorio Finochietto, me doparon y me trajeron para acá. No sé quién fue, ni nada. Hacelo circular y ayúdenme a salir”. Ahora, cinco años después, planea iniciar acciones legales contra su papá por aquel episodio.

Las fuertes declaraciones de More Rial sobre su padre, Jorge Rial

Entre todas las cosas que More dijo sobre su papá, aseguró que no estuvo presente en momentos importantes de su vida, especialmente desde el lado económico. "Le pedí que me ponga una estética, que me ponga algo para que yo empiece a facturar, y no me la quiso poner. Yo tampoco voy a ir a trabajar a un supermercado, no hay forma, porque él no me crió para eso. Mi papá no me crió para que yo vaya a laburar a un supermercado, mi papá siempre me dio lo mejor a mí, entonces no me va a querer venir a rebajar", señaló.

Por otro lado, aseguró que su padre la censura de todos los medios cada vez que la contactan para hablar. "Mi papá hace muchos llamados para que yo no esté en programas, me consta. Yo creo que tengo la lengua muy filosa, y cuando estoy enojada digo cosas, de las cuales yo no me arrepiento de nada... Sé muchas cosas, que no las diría ahora, porque no estoy al límite del enojo todavía", sumó. Por último, aseguró que iba a hacer todo lo posible para que su hijo lo detestara: “Mi último mensaje hacia él fue ‘como yo te odio, voy a hacer que el nene te odie a vos también’”.