Bichón frisé: qué se sabe de los perros, información y características de la raza

Los perros son una de las mejores opciones para agrandar la familia, ya que suman amor y calidez al hogar. Una de las mejores razas, ideales para departamentos son los Bichón frisé. Cuáles son sus características y qué hay que saber de ellos antes de adoptar uno.

Cómo son los Bichón Frisé: un perro adorable y confianzudo

Los Bichón Frisé son perros pequeños, pero muy inteligentes. Habitualmente son confundidos con los caniches, pero son muy diferentes a ellos. Poseen ojos y el hocico tienen un color negro intenso que contrasta con el pelaje blanco, rizado y sedoso. Su cola suele curvarse sobre el lomo como un plumerito pequeño. Los machos y las hembras adultos miden entre 23 y 28 cm y pesan de 3 a 6 kg.

Los Bichones son animales que se llevan bien con otros perros y niños. Suelen estar en alerta y ser curiosos, si bien algunos pueden ser guardianes, habitualmente son cariñosos y no pelean. Para ellos no hay extraños, solo amigos que aún no conocen. Su confianza y tamaño los convierten en perros ideales para el hogar.

Si bien esta raza se considera algo activa, habitualmente sus ejemplares mantienen la cama y tienen breves estallidos de actividad intensa simplemente corriendo por la casa o el jardín. Como cualquier perro requieren sesiones de juego diarias y paseos, pero también pueden ser buenos compañeros al hacer ejercicio.

A pesar de su pequeño tamaño, los bichones son sorprendentemente rápidos, lo que puede ser un problema en caso de que se escapen sin control, ya que podrá ser difícil atraparlo o llamarlo. En ese sentido, muchos suelen participar y disfrutar de competencias caninas de obediencia, agilidad y velocidad.

Qué enfermedades pueden padecer los Bichón frisé

De acuerdo a la asociación Kennel Club estadounidense, estos perros son generalmente sanos, aunque pueden sufrir ciertas afecciones como alergias, infecciones de vejiga, luxación de rótula, cataratas y otras enfermedades oculares. Además, pueden experimentar pérdida prematura de dientes o complicaciones por infección de encías si el cuidado dental y el cepillado regular no son una prioridad. Para evitar infecciones de oído, se recomienda la limpieza regular de oídos.

Mientras que deben cepillarse al menos dos o tres veces por semana, aunque lo ideal es hacerlo a diario. Necesitan un baño y un corte de pelo al menos una vez al mes. El bichón se considera relativamente hipoalergénico, ya que muda muy poco pelo porque el que se desprende queda atrapado en la capa interna. Este pelo debe cepillarse para evitar que se formen enredos, como en todas las razas. Además, sus uñas deben cortarse con regularidad.