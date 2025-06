Caso Loan: apareció un supuesto video que impacta a la investigación

Un supuesto video de Daniel "Fierrito" Ramírez -uno de los siete detenidos por el caso- fue difundido por los medios y provocó impacto. Se trata de un filmación en la que el hombre denuncia que recibió una propuesta de cinco millones de pesos a cambio de acusar a su compañero Antonio Benítez.



El material fue difundido por el periodista Alejandro Pueblas a través de sus redes sociales. "Escandaloso: apareció un nuevo video que la Justicia quería esconder", escribió en su cuenta de Instagram junto al material.



Allí se escucha a Ramírez afirmar: "En la comisaría los que me interrogaban, no sé quiénes eran, muchas veces me dijeron que acuse a mi compañero Antonio Benítez. Yo les dije que no puedo acusar a alguien si no lo vi hacer nada". Luego agrega: "Después me ofrecieron plata para que diga. Me presionaban... Me ofrecieron cinco millones de pesos".