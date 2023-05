Preocupación por la salud de Jorge Rial: las dos enfermedades detectadas tras el infarto

El panorama de salud de Jorge Rial se complicó luego de que le hayan descubierto dos enfermedades como consecuencia del infarto que sufrió en Colombia.

Jorge Rial está abocándose pura y exclusivamente a su salud luego del susto que sufrió tras el infarto que tuvo mientras se encontraba de vacaciones en Colombia. Si bien volvió a su programa de radio después de ser trasladado al Sanatorio Finocchieto y permanecer unos días internado, ahora deberá cumplir a rajatabla la orden de los médicos tras haberle descubierto dos enfermedades producto de la descompensación cardíaca.

El futuro laboral de Jorge Rial dependerá de que se ocupe de su salud, ya que en lo que resta del 2023, no volverá ni a la televisión ni a la radio, dos rubros periodísticos en los que estaba trabajando. El conductor de Argenzuela por C5N y de Radio 10 se hará más estudios no solo para controlar su afección cardíaca, sino porque hubo dos enfermedades más que descubrió su equipo médico con Guillermo Capuya a la cabeza.

Se trata de hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica grado 2. "Es durísimo escucharlo con la voz así rota como la tiene, lo vi flaco, caminando lento, entonces lo que uno desea es que rápidamente haga caso a las indicaciones médicas, que se recupere, que se alimente bien, que haga lo que tenga que hacer para recuperarse y acá lo estamos esperando", expresó Diego Brancatelli, uno de los panelistas del programa que conduce Rial en C5N, en diálogo con el móvil de LAM por América TV.

El desesperado pedido de Jorge Rial tras su infarto: "Necesito ayuda"

Jorge Rial reapareció tras el infarto que sufrió en Colombia e hizo un alarmante pedido a su entorno. El conductor de Argenzuela (C5N) fue de visita a su programa para saludar a su público y llevarle tranquilidad, pero luego de relatar el desesperante momento que vivió en torno a su salud, cuando casi pierde su vida a causa de sus problemas cardiovasculares, e hizo un sorpresivo pedido de ayuda.

Mientras algunos especulaban con la vuelta inmediata de Rial a la pantalla chica, otros sostuvieron que el conductor aún no estaba listo para volver a su ritmo de vida normal. El conductor fue de visita al programa y le explicó a su audiencia que todavía no se sentía con las energías para volver. Antes de irse, deslizó unas palabras que despertaron preocupación: "Necesito ayuda".

Todo comenzó cuando estaba en Colombia y sintió un fuerte dolor de pecho, que jamás antes había sentido. "Yo soy muy cabeza dura, a los 15 minutos me fui a bañar. Con el baño, el dolor no pasó. Dije 'esto es más de lo que yo creía' y llamé a mi cobertura médica rápido", recordó. Afortunadamente, los especialistas actuaron a tiempo y de manera adecuada.

Ante la pregunta de si iba a regresar a su trabajo, aseguró que todavía no era el momento. “Estoy elaborando todo lo que pasó, tengo que hablar con mucha gente. Mi relación no es caótica ni dramática. A partir de ahora no le tengo miedo. Pero algo me hizo volver. Esto pasó porque se tapó una arteria. Se especuló con un montón de cosas”, explicó. Además, agregó que pronto empezará rehabilitación para recuperar su voz y suministrar mejor el aire de sus pulmones. "Hasta que no encuentre el eje, va a ser difícil que pueda hacer otra cosa. Necesito ayuda", cerró.