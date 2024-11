El tenso cruce entre Parrilli y Francos en el Senado: "Que se calle la boca"

El senador nacional del interbloque Unión por la Patria Oscar Parrilli cruzó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante la exposición de este de su informe de gestión en el Senado.

"La convicción con la que se expresó fue la misma que se manifestó el ex jefe de gabinete (Nicolás Posse). Utilizando algunos sinónimos a las palabras que utiliza el presidente, que usted es su representante hoy, su exposición fue falsa, hipócrita y creyendo que los Argentinos somos bobos y tontos. Cuando usted leía esos datos, no tienen nada que ver con la realidad", protestó el senador kirchnerista.

"Los únicos dos datos positivos que dio, en parte fue por la gestión de los kukas, como usted le dice", le remarcó el neuquino, ante un Francos que tomaba temperatura.

"Hagase cargo, porque usted representa a todo su gobierno", le lanzó Parrilli. Francos le respondió: "Usted representa al suyo también". Después, el Jefe de Gabinete respondió: "Yo me acuerdo que el senador me felicitó por haber aceptado el cargo en la gestión de Scioli".

También, Parrilli le señaló a Francos que notó su exposición como la de su antecesor Posse, que fue eyectado del gobierno días después de pasar por el Senado. "Sin convicción, sin fuerza. Parecía que leía un papel ajeno", recordó el senador kirchnerista.

Además, señaló que Francos "habló de que vienen a terminar con un régimen corrupto", por lo que le consultó: "Quería preguntarle si se refería a sí mismo cuando él participó del menemismo, del 97 al 2000, si cuando fue presidente del Banco Provincia en la gestión de (Daniel) Scioli en la provincia de Buenos Aires, o si fue en la gestión de Alberto Fernández cuando estuvo en el BID"

Florencia López: "Las provincias no mendigamos a la nación, le exigimos que administre lo que es nuestro"

La senadora de Unión por la Patria por La Rioja, Florencia López, criticó duramente al gobierno nacional en el marco de la presentación del informe de gestión de Francos, ante el Senado de la Nación.

“Usted viene a la casa de las provincias, se presenta ante los representantes de las provincias que son los senadores, con una idea totalmente equivocada de lo que es un sistema federal. No es que las provincias le soliciten o le mendiguen, como dijo usted, los fondos a la nación, sino que esos fondos son de las provincias, administrados solamente, por la nación”, sentenció.

Y agregó “Con mucho orgullo dice que el 91% de las de las transferencias no automáticas han sido suspendidas, es decir que usted se siente orgulloso de no cumplir la Ley, de no enviar los fondos que pertenecen a las provincias, lo que realmente nos parece algo tremendo que se plantee en este Senado nacional, donde están los representantes de cada una de esas provincias”.

La senadora cruzó también a Francos respecto de la expresión "no hay plata". “Usted dice que no hay plata. No hay plata para las provincias, para las universidades, para los jubilados. Pero llama poderosamente la atención que se gaste 3.5 del PBI para subsidiar a empresarios poderosos”

A modo de cierre de su exposición, López indagó “Concretamente necesitamos saber cuándo y cómo va a cumplir la nación con la deuda que tiene con la provincia de La Rioja, que asciende a este momento a la suma de 482.000 millones de pesos por el año 2024 y cómo va a resolver esta situación en el año 2025”.