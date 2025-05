La buena noticia de Franco Colapinto tras el violento accidente en el GP de Imola de la Fórmula 1

La buena noticia de Colapinto tras el violento accidente en el GP de Imola

Franco Colapinto fue noticia en la mañana del sábado tras el duro choque que protagonizó y que lo dejó afuera de la clasificación para la carrera del domingo en la Fórmula 1. La acción protagonizada por el joven piloto argentino encendió todas las alarmas en la escudería Alpine y preocupó a más de uno. Sin embargo, las buenas noticias llegaron al equipo francés y el pilarense lo festeja porque tiene que ver con su presencia en el circuito después del accidente.

El Destape pudo averiguar sobre esta cuestión con fuentes cercanas al deportista y está confirmado que este domingo 18 de mayo, Franco Colapinto estará en la largada en el Autodromo Internazionale Dino y Enzo Ferrari. De esta manera, después de un viernes en el que regresó a la máxima categoría y un sábado complicado, el argentino se lucirá otra vez en un circuito. Por supuesto, ahora dependerá de él mantenerse en la F1 después de haber reemplazado a Jack Doohan.

En qué puesto larga Franco Colapinto en el Gran Premio de Imola

A pesar del golpe, el tiempo que había registrado previamente en la Q1 le permitió avanzar a la Q2 y asegurarse un lugar en la zona media de la grilla largando más precisamente en el puesto n°15. Existe también la posibilidad de que el equipo Alpine deba romper el parque cerrado para reparar el monoplaza, lo que obligaría a Colapinto a largar desde el pit-lane.

Sorpresa por lo que dijo Flavio Briatore sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto causó furor en la Fórmula 1 con su regreso y ahora Flavio Briatore lanzó un sorpresivo mensaje que no pasó para nada desapercibido. El mismo tiene que ver con el futuro del argentino representante de Alpine y lo que sucederá con él después de tomar el lugar de Jack Doohan. Los dichos del directivo de la escudería francesa no tardaron en trascender en las redes sociales en medio de la primera jornada del Gran Premio de Imola en Italia.

"Hará las carreras que tenga que hacer. He leído que tendrá cinco disponibles pero no, no hay límite. Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Sólo le pido esas tres cosas, no diez. Si las hace bien conducirá para siempre", esbozó el directivo de Alpine sobre lo que deberá cumplir Colapinto para mantenerse este año en la Fórmula 1 tal como lo hizo con Williams en 2024.

Los horarios de la competencia

Viernes 16 de mayo:

Práctica libre 1: 8.30 a 9.30 horas.

Práctica libre 2: 12 a 13 horas.

Sábado 17 de mayo

Práctica libre 3: 7.30 a 8.30 horas.

Clasificación: 11 a 12 horas.

Domingo 18 de mayo

Carrera: 10 horas.

Los horarios corresponden a la República Argentina y la transmisión de la carrera estará a cargo de la plataforma Disney+ Premium.

Los detalles del Gran Premio de Imola en la Fórmula 1