Jorge Rial puso contra las cuerdas a América TV con una revelación que nadie sabía: "¿Querés que te cuente?"

Jorge Rial lanzó duras acusaciones contra América TV en su programa Argenzuela por C5N. El testimonio del conductor.

Jorge Rial volvió a arremeter con todo hacia América TV en medio de su programa Argenzuela, que se emite a través de C5N. El conductor comentó al aire los fuertes momentos que vivió con los directivos del canal cuando trabajaba allí y encendió la polémica en el mundo del espectáculo.

En medio de la denuncia por abuso sexual a Jey Mammón por parte de Lucas Benvenuto (que en su momento fue prescripta por la Justicia y reflotó en los últimos días debido a las declaraciones públicas del joven), en el programa de Jorge Rial se tocaron temas vinculados a esa situación. Allí, expusieron los prejuicios que había tiempo atrás con respecto a las manifestaciones realizadas en torno al feminismo en el canal. "Los prejuicios que había en esa época... Siguen habiendo, pero en aquel momento las cosas que llegaban a decir...", señaló Mariana Brey, panelista de Argenzuela.

En ese momento, Jorge Rial la interrumpió para revelar lo que vivió cuando trabajaba en América TV, ya que dijo que comenzó a hablar de estas temáticas cuando era conductor de Intrusos. "¿Querés que te cuente las apretadas que me comí yo? ¿Querés que te cuente como me apretaron cuando banqué el tema de Ni Una Menos, feminismo?", lanzó.

Uno de los panelistas se metió en el descargo del conductor y disparó: "En América el pañuelo verde estaba prohibido, Jorge. Digámoslo. No te dejaban hablar". En complemento, Rial confesó que estuvo fuera del aire por dos meses a raíz de esa situación. "Chicos... me comí todo lo que vos te imaginés. Me banqué todo. Y no me quejo, las víctimas se tienen que quejar. A las que hay que escuchar es a las víctimas", añadió.

Crisis en América TV: una figura de Intrusos renunció en vivo para irse a El Trece

En medio de las negociaciones para llevar nuevas figuras y programas a América TV, la señal enfrenta una fuerte baja. Precisamente, el canal sufrió una renuncia en vivo en Intrusos que descolocó a todos.

Precisamente, la encargada de dar la noticia fue Flor de la V, la conductora del programa, quien cerró el ciclo al anunciar la partida de una compañera ese mismo día. "Queremos despedir a una compañera que termina hoy”, empezó por decir la famosa actriz y se llevó todas las miradas de los demás panelistas.

Se trata de Nancy Duré, la famosa periodista de espectáculos que decidió dejar el ciclo de entretenimiento para volver a El Trece, señal de la que ya formó parte cuando fue panelista de LAM. "Para mí fue un placer estar en Intrusos, que es una marca registrada en el mundo del espectáculo. Los voy a extrañar un montón, sobre todo las charlas con la Tauro en el camarín", lanzó la periodista a modo de despedida del programa.

Duré comentó que sus proyecciones laborales continuaban en el canal de Adrián Suar: "Se vienen nuevos proyectos y a partir del lunes voy a estar con los colegas de Socios del Espectáculo". Cabe recordar que a fines del 2022, Karina Iavícoli abandonó el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich para empezar un nuevo camino en Intrusos, por lo que los pases entre estos dos ciclos son bastante comunes.