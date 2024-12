Por Nuestra Gente Todo: Insfrán entregó más de 170 títulos de propiedad para vecinos formoseños

En un nuevo encuentro entre el pueblo y el Gobierno de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán encabezó el operativo solidario Por Nuestra Gente Todo este sábado 30 en la EPEP N° 380 “Docentes Argentinos”, del barrio 2 de Abril.

En este contexto, el gobernador realizó la entrega de títulos de propiedad a 172 familias del barrio; anteojos; constancias de trámites de Documento Nacional de Identidad; cédulas de identidad otorgadas por la Policía de Formosa; pensiones sociales; botiquines con medicamentos para la escuela anfitriona y resoluciones de jubilación.

A través de este programa de gobierno, los vecinos desde horas tempranas pudieron acceder a numerosas prestaciones de salud, así como también realizar trámites ante organismos provinciales y nacionales.

Con las instalaciones del establecimiento colmado de vecinos, Insfrán estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís; el presidente provisional de la Legislatura, Armando Cabrera; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; ministros y ministras del Poder Ejecutivo, diputados nacionales, legisladores provinciales, concejales y comunidad educativa.

Insfrán apuntó a Milei por la privatización de la Hidrovía

Al hacer uso de la palabra, el gobernador aseguró que la gestión nacional está realizando "la entrega de la hidrovía Paraguay-Paraná a los extranjeros, por donde sale el 80% de la riqueza argentina". "Si seguimos por este tren vamos a volver a ser colonia de los poderosos. Son 200 años de historia, de lucha, de sangre de nuestros próceres para dejar de ser colonia", agregó. Cabe recordar que el Gobierno nacional anunció martes el llamado a licitación para la privatización de la Hidrovía, con un contrato a 30 años.

Bajo esta misma línea, se refirió a la serie de acuerdos bilaterales con Reino Unido sobre Malvinas, luego de un encuentro entre la ex canciller Diana Mondino y el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Lammy. "Vino el primer ministro de Gran Bretaña y fue a las islas. No sé si por error o torpeza la ex canciller decía Falklands. Ellos son intrusos. Nos usurparon en 1833. Resulta ser que ahora alegremente le dieron el placer de viajar desde Malvinas a Córdoba, y nosotros tenemos que ir con pasaporte".

"Discúlpenme que hable de estas cosas, pero es para que entendamos en serio por qué peleamos, peleamos si queremos seguir siendo argentinos. Después nos muestran la ficha limpia, la televisión para hacer circo mientras están entregando el país", agregó. Al mismo tiempo, criticó la postura de Milei con respecto al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump: "Tanto que hablaba de Trump, al final es más nacionalista que nosotros porque dice que va a defender los intereses de los estadounidenses. Tenemos que defender los intereses de los argentinos".

En otro tramo del discurso, se refirió al reciente anunció el otorgamiento de una asignación no remunerativa y no bonificable por única vez de $700.000 para los Agentes de la Administración Pública Provincial: "Fue noticia nacional y se preguntaron de donde saco el dinero. Soy formoseño, tengo un título de perito mercantil y algo de números sé. Vengo de esa cultura donde en época de vacas flacas se ahorra".