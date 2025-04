Martín Balza: "Argentina nunca debe ceder nada en cuestión de soberanía respecto a Malvinas".

Martín Balza, ex Jefe del Ejército Argentino y veterano de la Guerra de Malvinas, mantuvo una entrevista con Mariano Martín en el programa Palo y Zanahoria de El Destape 1070. Allí, se refirió a los dos actos realizados por el Gobierno este 2 de abril (uno encabezado por Javier Milei en CABA y el otro por la vicepresidenta Victoria Villarruel en Ushuaia) y fue contundente respecto del histórico reclamo a Gran Bretaña: "Argentina nunca debe ceder nada en cuestión de soberanía respecto a Malvinas".

Este miércoles, el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas tuvo lugar en la Plaza San Martín: durante su discurso, el presidente Milei justificó el ajuste llevado adelante por su gestión y apoyó la autodeterminación de los habitantes de las Islas, de quienes deseó que "prefieran ser argentinos", un argumento esgrimido por el Reino Unido para justificar su control sobre ese territorio. "No escuché al Presidente", se sinceró Balza, quien también declaró que "antes me invitaban a los actos, hoy no recibí ninguna invitación ni del ejército ni de nadie".

"Anoche, viendo por TV, me enteré que había 2 actos: uno en Ushuaia y otro en la Plaza San Martín de CABA", contó Balza. Un par de horas después del acto de Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, de quien se encuentra fuertemente distanciado, estuvo presente en otra ceremonia en Ushuaia. "Vi un grupo grande de veteranos, al parecer todos soldados con uniforme de combate, que manifestaban que no los dejaron entrar al acto. Lo de hoy fue una sorpresa muy grande, pero no sé a qué habrá obedecido", dijo el ex Jefe del Ejército.

Por otra parte, Balza comentó sobre la cuestión de soberanía de las Islas Malvinas, a las que definió como "un sentimiento argentino", a la vez que fue precavido al referirse a los actuales habitantes: "Argentina nunca debe ceder nada en cuestión de soberanía respecto a Malvinas, pero tenemos que ser coherentes y respetuosos en el marco diplomático. No exigirles, simplemente, respetarlos. Tenemos que ser muy prudentes porque ellos son británicos y quieren seguir siendo británicos".

También señaló la ausencia de una estrategia diplomática coherente en nuestro país. "Las Malvinas son incuestionablemente argentinas, no hay duda, pero el único éxito diplomático de Malvinas fue el alegato del Dr. José María Ruda, en diciembre de 1964, que dio origen a la resolución 2065 de diciembre del 65 que insta a las partes a dialogar sobre Malvinas. Fue tan importante que no tuvo ningún voto en contra, ni siquiera del Reino Unido, que se abstuvo", recordó.

Por último, criticó a Margaret Thatcher, quien fuera Primera ministra durante el conflicto bélico en 1982: "Hay británicos para elegir, pero no a la señora Margaret Thatcher. Nunca la elegiría". Además, hizo lo propio con los jefes militares que tomaron la decisión de invadir las Islas y reivindicó la figura de los soldados que lucharon por el sueño de la soberanía. "Los que hicieron la guerra para lo único que estaban capacitados era para tomar la Casa de Gobierno. Los soldados combatieron por un sentimiento, no por Galtieri", concluyó.