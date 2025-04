A distancia de Milei y con un Senado en turbulencia, Villarruel armó su agenda del 2 de Abril

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volverán a protagonizar un nuevo capitulo de su disputa este 2 de Abril. Los ex compañeros de fórmula harán actos diferenciados por la conmemoración del incio de la Guerra de Malvinas, en el contexto de una semana en el que el Jefe de Estado puede ver cómo en los dominios de la titular del Senado le bochan a dos de sus jueces nombrados por decreto.

Mientras que Milei encabezará un acto en el cenotáfio de Plaza San Martín, Villarruel irá a Tierra del Fuego al acto central, que se realizará el Ushuaia. La titular del Senado será recibida por el gobernador Gustavo Melella, que no tuvo contacto con el Presidente en las dos visitas que este hizo a suelo fueguino.

“No deja de ser un gesto que la Vicepresidenta de la Nación venga y acompañe al pueblo de Tierra del Fuego, y estoy seguro que cuando esté acá cantando la Marcha de Malvinas y saludando a los veteranos, va a sentir algo distinto que en Buenos Aires no se siente”, afirmó el mandatario provincial,.

Desde el entorno de la Vice no confirmaron actividades en la provincia mas austral del país, ya que no pueden precisar si le darán los tiempos. La llegada de la ex compañera de fórmula de Milei no conmovió a la representación fueguina de LLA, ya que afirmaron no haber tenido contacto para algún encuentro, ni en términos institucionales ni polìtico.

Villarruel no solo tiene actividades por Malvinas en Tierra del Fuego, sino que organizó una serie de actos por la guerra en el Senado nacional. El viernes la Vice cerrará el acto central denominado "Malvinas, Epopeya Nacional". Previo a que se negara a jurar por la Constitución en 1987, el padre de la titular del Senado combatió en el conflicto bélico con Reino Unido en 1982

Entre todas estas actividades, el lunes próximo, se realizará una presentación de un libro de la que participará el ex candidato a presidente y ex combatiente Juan José Gómez Centurión. Sin embargo, desde el entorno de este le restaron cariz político a su presencia, ya que señalan que no hubo contactos recientes con la Vice.

Qué pasará en el Senado con los pliegos de Lijo y García- Mansilla

Mientras Villarruel tiene organizada su semana de Malvinas, en sus dominios se llevará a cabo una sesión clave para la Casa Rosada. Al recinto ingresarán los pliegos de Manuel García - Mansilla y Ariel Lijo, los jueces de la Corte Suprema que Milei desgnó por decreto. La Vice estará reemplazando a Milei, de viaje en Estados Unidos, así que la jornada la presidirá el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

La Casa Rosada y el bloque oficialista de LLA hace esfuerzos para que se caiga la sesión y la oposición no siete la mitad más uno de los presentes, que, de no haber ausencias, serían 37. Parte de estas acciones se manifestaron esta tarde, cuando el jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi, se apersonó en Balcarce 50. Testigos de primera mano de su llegada, afirmaron que ingresó junto al secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Fuentes de la bancada boina blanca señalan que terminarán de definir postura el jueves en reunión de bloque, previo a la sesión. Sin embargo, es público que dos de sus miembros, Martín Lousteau y Pablo Blanco, rechazan acompañar los pliegos.

Eduardo Vischi, jefe del bloque de la UCR en el Senado

Unión por la Patria tiene 34 miembros y si ordena a todos sus integrantes, solo está a tres de la mitad más uno. En diálogo con El Destape 1070, el jefe del interbloque, José Mayans, afirmó que "el quórum está garantizado". Si bien el peronismo tuvo una escisión de cuatro senadores que armaron un bloque interno, fuentes cercanas a uno de estos confirmaron que se sentarán el jueves.

El quórum es más dificil de juntar para el peronismo que los votos para rechazar el nombramiento de los jueces. Los pliegos necesitan dos tercios para su aprobación. Al revés: la oposición necesita 24 para bajar a García- Mansilla y Lijo.

A diferencia de otras votaciones, el PRO, principal aliado parlamentario, hizo públicos sus reparos a la figura de Lijo. Fuentes de la bancada amarilla también señalan que el jueves terminarán de definir. Se sabe que Guadalupe Tagliaferri, primera candidata a legisladora porteña por el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, y Luis Juez están entre quienes rechazan al juez de Comodoro Py, al que la Corte no le autorizó el pedido de licencia para asumir como ministro.

Por lo pronto, Cármen Álvarez Rivero anunció a través de Twitter que se abstendrá. "Los cordobeses no me votaron para votar con los K y Lousteau. Y si el kirchnerismo, junto con aliados como Lousteau, Tagliaferri y otros de la UCR, quieren que votemos a los dos jueces en una misma votación, voy a abstenerme para NO votar a Lijo. En ese caso, voy a explicar el sentido de mi voto: me abstengo porque NO quiero darle el acuerdo a Lijo. Sí se lo daría a García Mansilla, pero como decidieron votar los dos pliegos juntos, no puedo acompañarlo con mi voto", sostuvo la cordobesa, que suele asistir a los actos que Villarruel realiza en el Senado y se mueve en tandem con el oficialismo.

En agosto de 2024, cuando Lijo fue a exponer a la comisión de Acuerdos, Álvarez Rivero le espetó: "En estos cuatro años, la Argentina descendió 36 lugares en el índice de percepción de corrupción según Transparencia Internacional. Personalmente, creo que usted ha contribuido a eso. Se percibe como impunidad eso".