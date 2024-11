Insfrán apuntó a Milei por la privatización de la Hidrovía: "Vamos a volver a ser colonia de los poderosos"

Como es costumbre durante los sábados formoseños, el gobernador Gildo Insfrán encabezó el operativo solidario Por Nuestra Gente, esta vez en la EPEP N° 380 “Docentes Argentinos” del barrio 2 de Abril de la ciudad de Formosa. Durante el encuentro, el mandatario formoseño señaló que las políticas del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, comprometen la soberanía nacional.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador aseguró que la gestión nacional está realizando "la entrega de la hidrovía Paraguay-Paraná a los extranjeros, por donde sale el 80% de la riqueza argentina". "Si seguimos por este tren vamos a volver a ser colonia de los poderosos. Son 200 años de historia, de lucha, de sangre de nuestros próceres para dejar de ser colonia", agregó. Cabe recordar que el Gobierno nacional anunció martes el llamado a licitación para la privatización de la Hidrovía, con un contrato a 30 años.

Bajo esta misma línea, se refirió a la serie de acuerdos bilaterales con Reino Unido sobre Malvinas, luego de un encuentro entre la ex canciller Diana Mondino y el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Lammy. "Vino el primer ministro de Gran Bretaña y fue a las islas. No sé si por error o torpeza la ex canciller decía Falklands. Ellos son intrusos. Nos usurparon en 1833. Resulta ser que ahora alegremente le dieron el placer de viajar desde Malvinas a Córdoba, y nosotros tenemos que ir con pasaporte".

"Discúlpenme que hable de estas cosas, pero es para que entendamos en serio por qué peleamos, peleamos si queremos seguir siendo argentinos. Después nos muestran la ficha limpia, la televisión para hacer circo mientras están entregando el país", agregó. Al mismo tiempo, criticó la postura de Milei con respecto al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump: "Tanto que hablaba de Trump, al final es más nacionalista que nosotros porque dice que va a defender los intereses de los estadounidenses. Tenemos que defender los intereses de los argentinos".

En otro tramo del discurso, se refirió al reciente anunció el otorgamiento de una asignación no remunerativa y no bonificable por única vez de $700.000 para los Agentes de la Administración Pública Provincial: "Fue noticia nacional y se preguntaron de donde saco el dinero. Soy formoseño, tengo un título de perito mercantil y algo de números sé. Vengo de esa cultura donde en época de vacas flacas se ahorra".

Del mismo modo, resaltó las distintas medidas de ajuste tomadas por el Gobierno nacional, las cuales fueron solventadas por decisiones del Gobierno provincial: "Cuántas luchas les costó a los docentes conseguir el FONID, las carpas blancas durante el Gobierno de Menem. Qué hizo Milei ni bien llegó, les sacó el FONID, conectividad y carga horaria. La provincia se hizo cargo, porque sino ustedes no hubieran estado cobrando el sueldo que cobran hoy".

"Formosa es una provincia multicultural y multiétnica porque el 8% de nuestra población es aborigen. Ellos recibían también con fondos de Nación el tema de las cajas alimentarias, también esto se les sacó, pero ellos no dejaron de recibir porque la provincia se hizo carga y hacen entrega como corresponde", concluyó al respecto el gobernador.