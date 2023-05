Jorge Rial reapareció con un duro comunicado sobre su salud: "Es imposible"

Jorge Rial reapareció con un durísimo anuncio desde Colombia. Qué dijo el periodista y conductor de Argenzuela.

Jorge Rial es un periodista reconocido en la República Argentina y es por esta razón que su estado de salud mantuvo en vilo a muchísimos televidentes. Tras obtener el alta en Colombia, luego de sufrir una descompensación cardíaca, el conductor de Argenzuela decidió romper el silencio y emitir un duro y concientizador anuncio sobre su realidad.

"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde", comenzó diciendo Jorge Rial en Instagram. Su texto fue acompañado por una foto en donde retrató la cama en donde estuvo internado.

Para finalizar sus palabras, Jorge Rial reconoció que su vida no será la misma y le agradeció a la gente que se preocupó por su salud: "Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida".

Jorge Rial, acompañado en Colombia antes de la descompensación

Jorge Rial es uno de los periodistas más reconocidos de la República Argentina. Es por eso que su salud mantiene en vilo a muchas personas que siguen de cerca su evolución tras el infortunio en Colombia. De hecho, se conoció qué estaba haciendo el conductor antes de la descompensación.

En A la Barbarossa, fue Georgina Barbarossa quien charló con Luis Ventura para conocer detalles del estado de Jorge Rial. "No sé, estaba con una persona que se comunicó con las hijas”, respondió el expanelista de Intrusos y exsocio del conductor. Sin embargo, Lío Pecoraro y Analía Franchín agregaron más información.

“Chicos, no está mal decir que tiene una novia, sino parece que estamos diciendo que está con Bin Laden. Estaba con una señorita. No pasa nada”, explicó Analía Franchín, manifestando que Rial estaba acompañado al momento de sufrir la descompensación. En este sentido, Lío Pecoraro añadió: "Hace bastante tiempo se dice que Jorge está saliendo con una persona que es colombiana. Está en todo su derecho porque está divorciado".