El Real Madrid avanzó fuerte por Mastantuono y está cerca de cerrar a la joya del River de Gallardo

El Real Madrid está a un paso de contratar a Franco Mastantuono, la joya de River

Las especulaciones giran hoy alrededor de Franco Mastantuono y su entorno tan sólo unas horas después de hacer su debut en la Selección Argentina siendo el más joven de la historia en hacerlo. La joya de River Plate que viene de un semestre plagado de buenos desempeños acompañados de golazos está muy cerca de sellar su pase al Real Madrid de España, pero aún restan algunos detalles. La posición del elenco "Merengue" es clara porque no hay dudas que lo buscan y los hinchas del "Millonario" están a la espera de que la situación se defina.

La realidad es que los fanáticos del elenco de Núñez sueñan con que se quede al menos hasta diciembre teniendo en cuenta que siguen en carrera en la Copa Libertadores y que Marcelo Gallardo cuente con él en el plantel sin dudas sería un plus especial. En el medio la cuestión de su edad -cumple 18 el jueves 14 de agosto-, ya que no se iría hasta cumplir la mayoría pero mucho tiempo para ello no queda. Hasta el momento avances hubo en las negociaciones, pero el juvenil no estampó su firma y jugará el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos comandado por el "Muñeco".

Franco Mastantuono, a un paso de dejar River para jugar en el Real Madrid

La cláusula de recisión de Mastantuono en River es de 45 millones de dólares, pero en las últimas horas trascendió que las charlas entre las dirigencias podrían cambiar las condiciones. El periodista Fabrizio Romano -experto en mercado de pases- habló en sus redes de una "estructura diferente" en lugar del pago de esa cantidad de dinero, pero no dio detalles de la misma. A su vez, agregó que el acuerdo es total, por lo que ahora sólo restará que se den a conocer y que el propio futbolista selle el vínculo.

Esta modificación en la negociación sería clave ya que la joya del "Millonario" podría emigrar antes de lo pensado y complicaría los planes de Gallardo a futuro. El jugador puede dejar la institución el mismo mes de agosto cuando cumpla 18 o en diciembre, una vez que finalice la presente temporada. En el caso de que se dé esta última posibilidad, el joven disputará tanto la Libertadores como la Copa Argentina y el Torneo Apertura a nivel local, pero si se va antes afrontará LaLiga de España, la Copa del Rey y la Champions League. Cabe destacar que en octavos de final del certamen continental se verán las caras con Libertad de Paraguay, primero en condición de visitante el día del cumpleaños de Mastantuono y una semana después en el Estadio Más Monumental.

Franco Mastantuono debutó en la Selección Argentina y está a un paso de jugar en el Real Madrid

Las negociaciones con Mastantuono antes de llegar al Real Madrid

Las charlas avanzaron fuerte durante las últimas semanas en dos sentidos. Primero fue el Paris Saint Germain quien fue por el joven jugador de River Plate y llegó al punto tal de querer pagar más de 30 millones de dólares, pero luego apareció el Real Madrid con toda su prepotencia económica e histórica para quedarse con la ilusión del futbolista. Mastantuono, por su parte, habría frenado la comunicación con el equipo francés y le dio rienda suelta a la "Casa Blanca". En este punto, varias reuniones en los últimos días acercaron los detalles entre los representantes del futbolista y los del club Merengue. La venta de Mastantuono, que es una de las apariciones más rutilantes en este último tiempo, sería la más grande en la historia del fútbol argentino y, de concretarse, podría darle una inyección económica al equipo de Marcelo Gallardo.

Los números de Franco Mastantuono con la camiseta de River