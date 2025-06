Receta de brownies de chocolate sin harina, sin gluten y sin azúcar: muy esponjoso y no lleva horno Receta fácil y deliciosa de brownies de chocolate sin gluten, sin harinas y sin azúcar: no te inflaman nada, no llevan horno y se hacen en 3 minutos.

06 de junio, 2025 | 16.13 Receta de brownies de chocolate sin harina, sin gluten y sin azúcar: muy esponjoso y no lleva horno. Existe una receta de brownies de chocolate sin harinas, sin TACC libres de gluten y sin azúcar, ideal para sacarte el antojo de comer algo dulce sin renunciar a la alimentación saludable. Si sos celíaco, intolerante al gluten y/o al azúcar, o bien querés modificar tu alimentación para comer de manera más consciente, esta receta es ideal. Lo mejor es que no lleva horno y se prepara en muy pocos minutos. Las recetas sin gluten y sin azúcar se están popularizando más que nunca en las redes sociales ya que cada vez son más las personas que presentan molestias gastrointestinales a la hora de comer estos componentes. Entre estos síntomas, se destacan la inflamación abdominal, dolores, gases, diarrea, náuseas, constipación, entre muchos otros. Ya sea que sufras de alguna intolerancia alimentaria o bien quieras comer más sano, esta receta es una muy buena alternativa para esos días de antojos. La receta fue compartida por la usuaria de TikTok @jonenutrición, que comparte diferentes recetas deliciosas y saludables con su comunidad de seguidores. Para estos brownies, no vas a necesitar prender el horno ni utilizar ninguna harina. Además, es muy probable que tengas la mayoría de estos ingredientes en tu casa, ya que lleva muy pocos. Se prepara en microondas, pero si no tenés, puede ser en la air fryer o en el horno. Quedan muy esponjosos, húmedos y con un sabor exquisito. Receta de brownies sin harinas, sin gluten y sin azúcar, hecho en microondas Ingredientes 1 banana

2 huevos

2 cucharadas de cacao amargo en polvo

1 cucharada de polvo para hornear

Endulzante stevia (opcional)

Chips de chocolate (podés reemplazar por pedazos de cacao amargo puro sin azúcar) MÁS INFO Recetas de cocina No te inflaman: receta de scones dulces sin TACC ni azúcar Preparación En un bol, mezclar 1 banana, 2 huevos y batir muy bien. Si querés darle un sabor dulce, agregale endulzante stevia a gusto. Agregar el cacao amargo en polvo, el polvo para hornear y seguir mezclando. Verté todo en un recipiente apto microondas. Por último, podés tirarle encima chips de chocolate o pedazos de cacao amargo. Llevá al microondas durante aproximadamente 3 o 4 minutos, hasta que al insertar un tenedor te salga seco. ¡Listo! a disfrutar. MÁS INFO Recetas de cocina Receta de pepas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa: no inflaman Cacao y banana: sus beneficios para la salud intestinal Otra ventaja de estos brownies es que tienen ingredientes que benefician la salud intestinal. La banana aporta fibra prebiótica, que es fundamental para alimentar a las bacterias buenas del intestino. El cacao amargo, por su parte, es rico en polifenoles y tiene un efecto antiinflamatorio y antioxidante, que pueden mejorar la función digestiva y proteger la mucosa intestinal. La banana es rica en fibra soluble, especialmente en pectina y almidón resistente cuando está menos madura. Esto ayuda a regular el tránsito intestinal, ideal si sufrís de constipación, y sirve de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino, actuando como un prebiótico natural. Además, es una gran fuente de potasio, esencial para la salud muscular y nerviosa. Con respecto al cacao amargo, no es simplemente un reemplazo saludable del chocolate. Muchos estudios científicos demostraron que el cacao es capaz de modificar positivamente la composición de la microbiota intestinal. Además, contribuye a mejorar el estado de ánimo gracias a la teobromina y triptófano, que es un precursor de la serotonina, hormona clave para regular el intestino.

