Wolff es uno de los principales accionistas de Mercedes.

Una de las perlitas que dejó el GP de España de la Fórmula 1 fue el incidente entre Max Verstappen y George Russell luego de la orden de Red Bull para que su piloto deje pasar al británico ante una posible sanción por parte de los comisarios por ganar terreno fuera de pista, sanción que ni siquiera iba a ser contemplada por la FIA. Dicha orden causó un fuerte enojo en el neerlandés, que venía perdiendo terreno ante la errática parada en boxes durante el Safety Car por el abandono de Andrea Kimi Antonelli.

En este contexto, el tetracampeón del mundo amagó a dejar pasar a Russell y luego fue directo a impactar contra el Mercedes, aunque sin generar daños que produzcan el retiro de su rival. A Verstappen, dicha acción le valió una sanción de diez segundos, tres puntos en su Superlicencia y una crítica de Toto Wolff, que acusó al piloto de Red Bull de volverse loco y lo comparó con los taxistas italianos.

“Fue como ciertos conductores de taxi en Roma o Nápoles, que se vuelven locos con el tráfico”, manifestó el director de Mercedes en diálogo con Sky Sports, una afirmación que no tardó en generar repercusiones en Italia. Tal es así que el presidente de la Roman Taxi Association Cooperativa Radiotaxi 3570 se lanzó contra el Toto por sus dichos acusándolo de impulsar “falsos estereotipos”.

“Somos mejores que los pilotos de Fórmula 1, que no podrían ni sobrevivir una hora en el tráfico de la ciudad de Roma. Conducimos entre zonas de construcción, motocicletas, escúteres eléctricas, autobuses de turismo. Roma es una jungla, mucho peor que un circuito de Fórmula 1. Falsos estereotipos. Somos los primeros que no queremos tener un accidente, porque si no perderíamos el trabajo de todo el día”, afirmó Loreno Bittarelli.

Por otro lado, Nicola di Giacobbe, jefe de la Federación de Trabajadores de Transporte, también tuvo una respuesta, aunque con un dardo a Mercedes en cuanto a su ritmo de carrera en la F1. “Vamos tan lentos como los Mercedes aquí en Roma. Somos los pilotos más habilidosos de todos, pero la situación del tráfico en esta ciudad es catastrófica”, agregó en referencia a la falta de velocidad de las “Flechas Plateadas” para conseguir victorias en la máxima categoría.

Mercedes está tercero en la tabla con 159 puntos.

La última victoria de Mercedes en la F1

Durante los últimos años, el dominio de la Fórmula 1 se ha mantenido entre Red Bull y McLaren, que tomó fuerza durante la segunda parte de la temporada pasada y es el principal candidato al título este año. Atrás quedaron Ferrari y Mercedes, que no registran victorias en Grandes Premios desde 2024. De hecho, el último triunfo de los alemanes fue en el GP de Bélgica 2024 con Lewis Hamilton a finales de julio, hace poco más de diez meses.