Tras el Gran Premio de España: el motivo por el que la FIA podría suspender a Max Verstappen de la Fórmula 1

Verstappen sigue tercero con 137 puntos.

Max Verstappen llegó al Gran Premio de España con la esperanza de recortar la distancia con los McLaren en la Fórmula 1, puesto que se encontraba tercero a 25 puntos de Oscar Piastri hasta la carrera de este domingo. Tras quedar tercero en la clasificación, el piloto de Red Bull tuvo una notable largada y se puso segundo delante de Lando Norris, pero debía apostar a una buena estrategia para buscar la victoria en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

De hecho, el piloto neerlandés tuvo una estrategia distinta a los coches de la escudería británica, puesto que lanzó con blandos, tuvo un segundo stint con el mismo compuesto, luego se calzó los medios y un cambio más con los blandos, que debían ser los últimos. Sin embargo, el Safety Car producido por el abandono de Andrea Kimi Antonelli produjo una ventana más, pero Verstappen ya no tenía blandos nuevos para usar.

No obstante, en lugar de dejarlo afuera, lo que hubiese significado quedar primero delante de Piastri y Norris para el relanzamiento, Red Bull lo llamó a boxes y le puso un juego de neumáticos duros, que le trajo más problemas que soluciones. Y es que el tetracampeón del mundo no solo no aprovechó para estar en la punta, sino que también perdió el tercer lugar con Charles Leclerc y luego tuvo un incidente con George Russell cuando desde el equipo le pidieron que devuelva la posición al británico.

Ante tal pedido, Max perdió los estribos e impactó al Mercedes antes de dejarlo pasar, lo que le valió una penalización de diez segundos que lo empujó al décimo lugar una vez culminada la carrera. Pero eso no es todo, ya que desde la FIA informaron que Verstappen también fue sancionado con tres puntos en la Superlicencia de F1, por lo que se encuentra en el límite antes de recibir una fecha de suspensión.

El reglamento de la F1 establece que el límite de puntos en la Superlicencia es 12 y el neerlandés acumula 11 en los últimos once meses, algo importante porque cada punto tiene un plazo de un año desde su aplicación. En este sentido, dos puntos se vencerán el próximo 30 de junio, ambos provenientes del choque con Norris en el GP de Austria 2024, por lo que no puede recibir puntos en la superlicencia en las citas de este mes, que se realizarán en Canadá y Austria.

El duelo entre Russell y Verstappen en Barcelona.

Red Bull le arruinó la carrera a Verstappen

El ingreso a boxes para usar los neumáticos duros no fue el único error que produjo Red Bull este domingo en el Gran Premio de España, puesto que la FIA lanzó un comunicado con respecto al incidente con George Russell. Y es que Max Verstappen no había ganado la posición con una infracción, por lo que no iba a ser sancionado por los comisarios como lo pensaba el equipo austriaco, que le ordenó a su piloto darle la posición al inglés, lo que se desencadenó todo el escándalo y la furiosa reacción del neerlandés que culminó en el impacto al Mercedes y las duras sanciones que le siguieron.