La irónica sugerencia de Verstappen a la F1 tras el Gran Premio de Mónaco: “Bananas”

Verstappen terminó cuarto este domingo en Mónaco.

Desde hace años, el Gran Premio de Mónaco es criticado por lo monótonas que resultan sus carreras, en las que casi todo queda determinado por la clasificación a no ser que algún suceso haga todo más interesante. Accidentes, lluvia o una largada llamativa son las posibilidades más destacadas para que la carrera llame la atención, en especial tras lo sucedido el año pasado, cuando todos ingresaron casi al mismo tiempo a cambiar neumáticos y se mantuvieron todas las posiciones iguales.

Parte del problema se relaciona con lo angosto que quedó el Circuito de Mónaco para los monoplazas actuales de la Fórmula 1, que este año decidió hacer una modificación en las reglas específicamente para esta fecha. Con el fin de que las estrategias tengan mayor importancia, la F1 anunció hace unos meses que habría un mínimo de dos ingresos a boxes en Mónaco en lugar de realizar uno solo para cumplir con la reglamentación.

Si bien es cierto que eso puso el foco de la carrera en las estrategias de cada equipo, para los pilotos siguió siendo muy parecido a ediciones anteriores, sin reales chances de rebasar. De ahí que Max Verstappen se haya mostrado crítico con la decisión de la máxima categoría una vez culminada la novena fecha, en la que terminó en el cuarto lugar luego de haber liderado en la última parte de la carrera a la espera de un milagro, puesto que todavía no había pasado por segunda vez por boxes.

“Lo entiendo, pero no creo que haya funcionado. No puedes correr aquí de todos modos, así que no importa lo que hagas. Una parada, diez paradas. Incluso al final estaba en cabeza, pero mis neumáticos estaban completamente gastados, y sigues sin poder adelantar”, comenzó el piloto neerlandés en diálogo con Sky Sports. Incluso agregó que solamente podría pasarse con coches de F2, puesto que los monoplazas actuales de la F1 son demasiado grandes.

Fue ahí cuando el tetracampeón del mundo lanzó una curiosa sugerencia, aunque se trató más bien de una burla, al nombrar al mítico videojuego de carreras de Nintendo. “Casi estábamos haciendo Mario Kart. Luego tenemos que instalar piezas en el coche. A lo mejor puedes tirar bananas. Sí, no sé. Superficie resbaladiza”, propuso Verstappen, en referencia al Mario Kart, en el que cada jugador puede tirar cáscaras de banana para hacer que su rival pierda el control del coche.

Max quedó a 25 puntos de Piastri en el campeonato.

Russell también compartió sus ideas para Mónaco

Fueron varios los pilotos que se mostraron descontentos con el GP de Mónaco, pero pocos, además de Max Verstappen, nombraron propuestas. Uno de ellos fue George Russell, quien en la zona mixta afirmó: “Tal vez un avión podría echar agua en la pista en un sitio aleatorio, quizá sea una solución. Otra solución sería hacer otra carrera de LEGO en vez de… Quizá en lugar de dos paradas, que sean 15, no lo sé”.