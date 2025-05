Piastri reconoció el error que le costó la carrera contra Verstappen: "Demasiado"

Verstappen está a 22 puntos de Piastri.

Tras haber ganado las últimas tres carreras de la Fórmula 1, Oscar Piastri llegó al GP de Ímola como el líder y claro favorito a hacerse con el campeonato, por lo que una victoria este domingo lo hubiese puesto en una posición muy favorable en esta primera etapa. Sin embargo, la sorpresa se dio en la largada de la carrera en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, donde Max Verstappen lo superó para hacerse con el liderato y encaminarse a su segundo triunfo del año.

De por sí, el piloto australiano no había tenido una buena clasificación a pesar de haber obtenido la pole, pero aun así no se esperaba que sea superado por el neerlandés en la largada, ni mucho menos que no sea capaz de darle caza. De ahí que tras la carrera, Piastri haya mantenido una conversación con David Coulthard para explicar qué fue lo que le sucedió en la largada, donde perdió terreno en la entrada a la primera curva.

“Simplemente frené demasiado pronto”, reconoció el líder del campeonato, que también le dio mérito al tetracampeón del mundo por haber realizado una maniobra tan eficaz en ese momento. “También fue una buena acción de Max, así que fue desafortunado. Pero de todas formas creo que tomamos algunas decisiones equivocadas después de eso. Está claro que no fue nuestro mejor domingo”, agregó Piastri en referencia a los errores que tuvo McLaren en boxes.

Y es que la escudería británica falló bastante con los tiempos en los cambios de neumáticos, a lo que hay que sumarle que la suerte le jugó en contra el oceánico, que fue perjudicado por los coches de seguridad, caso contrario al de Verstappen. “El VSC salió perfecto para Max y Lando”, mencionó Oscar, que había ingresado a boxes minutos antes del retiro de Esteban Ocon, que produjo la aparición del Virtual Safety Car.

Debido a esto, Piastri quedó encajonado en una zona con mucho tránsito, algo que no padecieron ni Verstappen ni Norris, que luego cayó al tercer lugar por un polémico llamado de McLaren a boxes que benefició a su compañero. Aun así, el australiano no pudo mantenerse segundo tras el relanzamiento posterior al abandono de Andrea Kimi Antonelli y fue superado por el británico en las últimas vueltas. “Intenté mantenerme segundo, pero no tenía agarre. Hice todo lo que pude, pero creo que era inevitable que me pasara. Pero no le dejé pasar sin más”, cerró.

Fue la segunda victoria de Verstappen en el campeonato.

Fórmula 1 2025: Piastri sigue en la cima de la tabla

Al término de la cita en Ímola, Oscar Piastri terminó tercero en el podio, resultado suficiente para mantenerse en la cima del campeonato con 146 puntos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen con 133 y 124, respectivamente. Por lo tanto, la diferencia ha disminuido contra ambos, que ahora tendrán la oportunidad de tomar el liderato en el Gran Premio de Mónaco si el australiano se queda fuera de la zona de puntos.