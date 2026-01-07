La inflación de la eurozona baja al 2% antes de situarse probablemente por debajo del objetivo en 2026

FOTO DE ARCHIVO. Una cajera escanea productos en la caja de un hipermercado Carrefour en París, Francia

La ‍inflación de la zona euro se ralentizó el mes pasado, tal y como se esperaba, alcanzando el objetivo del 2% fijado por ‍el Banco Central Europeo (BCE), antes ⁠de descender probablemente en los próximos meses, ya que la caída de los costes energéticos contrarrestó las persistentes presiones sobre los precios internos, según los datos de Eurostat publicados el miércoles.

La inflación en el bloque monetario se ralentizó hasta el 2,0% en diciembre desde el 2,1% del mes anterior, en línea con las expectativas del 2,0% según un sondeo de Reuters entre economistas, ya que los precios de la energía siguieron frenando el crecimiento general ‌de los precios, compensando el repunte de la inflación ⁠de los alimentos.

La cifra más importante de ⁠precios subyacentes, que excluye la volatilidad de los costes alimentarios y energéticos, bajó del 2,4% al 2,3%, debido a una ligera desaceleración de la inflación ‍de los servicios y los bienes industriales.

El crecimiento de los precios se ha mantenido a ambos lados del objetivo ⁠del 2% fijado por el BCE ‌para la mayor parte de 2025, y el banco prevé que se mantenga cerca de este nivel en los próximos años, aunque la mayor parte de este año y el próximo podrían transcurrir por debajo del objetivo.

Aunque algunos dirigentes monetarios han expresado su preocupación por que las ‌bajas lecturas ‌puedan perpetuar una inflación anémica al desinflar las demandas salariales, la mayoría parece haber adoptado una postura relajada, argumentando que la caída es temporal y está causada principalmente por la volatilidad de la energía.

De hecho, el BCE señaló el mes pasado que ​no tenía prisa por ajustar más su política monetaria, consolidando las expectativas del mercado de que mantendría su tipo de depósito del 2% hasta 2026.

Con todo, unas cifras muy por debajo del 2% podrían reavivar el debate sobre la relajación, pero sólo si plantean la perspectiva de una persistente desviación a la baja del objetivo, ya que la política monetaria funciona con largos retardos ‍y haría poco a corto plazo.

En cualquier debate, el BCE tendrá que conciliar una serie de fuerzas que tirarán de la inflación en direcciones opuestas.

La caída de los costes energéticos, la fortaleza del euro, el aumento de las importaciones chinas y la moderación de las demandas salariales podrían hacer bajar ​los precios.

Pero el aumento del gasto en defensa, el despilfarro fiscal de Alemania, un mercado laboral tenso, una demanda interna sana y las tensiones geopolíticas podrían empujar ​los precios al alza.

Estas fuerzas hacen que las proyecciones sean especialmente inciertas y probablemente impidan al BCE dar ninguna orientación más allá del ⁠corto plazo, lo que sugiere que no se descartarán los recortes de tipos, aunque no pueda descartarse una mayor relajación.

El BCE se reunirá el 5 de febrero.

Con información de Reuters