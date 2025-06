Fórmula 1: así quedó la lucha por la Copa de Constructores tras el Gran Premio de España

McLaren subió a sus dos pilotos al podio.

Pasan las fechas y McLaren prácticamente no tiene rival en pista, puesto que llegaron al Gran Premio de España con un total de seis victorias en ocho fechas, con cuatro para Oscar Piastri y dos para Lando Norris. Después, el único equipo que logró ganar ha sido Red Bull de la mano de Max Verstappen, quien estuvo cerca de tener una chance de celebrar este domingo en Montmeló, pero terminó con su peor resultado de la temporada.

El piloto neerlandés salía tercero y le ganó el segundo lugar a Norris en la largada, lo que continuó con una estrategia de blandos, blandos, medios y blandos para el último stint, con una detención más que los coches papayas. Sin embargo, el abandono de Andrea Kimi Antonelli sobre el cierre de la carrera hizo cometer un error a Red Bull, que en lugar de mantener a Verstappen en pista lo llamaron para ponerle las gomas duras.

Puesto que los neumáticos duros no tienen mucho agarre en el Circuito de Barcelona-Cataluña hasta que no toman temperatura, el tetracampeón del mundo perdió terreno en la relargada y dejó escapar la posibilidad de ganar su tercera carrera del año si seguía en pista. A eso se suma una sanción de diez segundos que lo empujó hasta el décimo lugar, por lo que la escudería austriaca solo sumó un punto, ya que Yuki Tsunoda terminó decimotercero.

McLaren, por su parte, celebró un nuevo 1-2 con Piastri a la cabeza, de manera que ahora la diferencia entre el australiano y Norris volvió a crecer y ahora es de diez unidades. En cuanto a los otros equipos, Ferrari celebró un nuevo podio de Charles Leclerc, principal beneficiado por los errores del equipo de Milton Keynes, además de que Lewis Hamilton sumó desde la sexta posición detrás de Nico Hülkenberg, quien sorprendió con el Sauber en el quinto lugar.

Por otro lado, Mercedes tuvo otra semana negativa, puesto que George Russell finalizó cuarto y no pudo ganar posiciones e incluso las hubiese perdido de no ser por la sanción a Verstappen, mientras que Antonelli no pudo terminar por tercera fecha al hilo. A pesar de esto, el equipo alemán logró mantenerse delante de Red Bull, pero no pudo evitar ser superado por Ferrari, nuevo segundo del campeonato.

Para finalizar, hubo otros equipos que llegaron a la zona de puntos además de Sauber con Hülkenberg. Detrás de Hamilton, finalizó séptimo Isack Hadjar de Racing Bulls, seguido por Pierre Gasly con su Alpine y Fernando Alonso, que obtuvo sus primeros puntos para Aston Martin en esta temporada. Lo peor se lo llevaron Haas y Williams, que no lograron sumar con ninguno de sus monoplazas en Montmeló.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Tabla de posiciones de la Copa de Constructores tras el GP de España

McLaren: 362 puntos. Ferrari: 165. Mercedes: 159. Red Bull: 144. Williams: 54. Racing Bulls: 28. Haas: 26. Sauber: 16. Aston Martin: 16. Alpine: 11.

Piastri ganó su quinta carrera de la temporada.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá con el Gran Premio de Canadá, que se realizará en el Circuito Gilles Villeneuve entre el 13 y el 15 de junio. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la décima fecha del campeonato: