La furia de Franco Colapinto con Alpine tras terminar 15° en España: "No entiendo"

La bronca de Colapinto por el 15° lugar en España.

Franco Colapinto culminó 15° el Gran Premio de España 2025 de la Fórmula 1 y sufrió el mal funcionamiento del Alpine durante toda la competencia. El piloto argentino largó 18° en el circuito de Montmeló, Barcelona, y cuando parecía que terminaba 17° al menos pudo avanzar dos posiciones sobre el final. Sin embargo, es consciente de que su monoplaza debe mejorar muchísimo. En tanto, su compañero de equipo, Pierre Gasly, cerró octavo y le aportó cuatro puntos a la escudería francesa en la Copa de Constructores.

Una vez terminada la competición en pleno calor en la capital de Catalunya, el corredor pilarense de 22 años lanzó ante la prensa: "No entiendo bien qué pasó. Obviamente no fue lo que queríamos, una carrera muy complicada con mucha degradación, se gastaban mucho los neumáticos... No pudimos controlar la degradación". A pura autocrítica, insistió: "Tenemos que trabajar mucho para volver más fuertes y para saber cuál es el problema grande que tuvimos este fin de semana, que no fuimos constantes. A veces iba más rápido y cerca del ritmo de Pierre, y después no”.

El trazado histórico de Montreal será la próxima parada en dos semanas, una pista desconocida para Colapinto, por lo que así lo palpitó el corredor bonaerense: “Llego mucho más cómodo a Canadá que no lo conozco, pero sí conozco el auto. Pero hay que entender esos momentos en los que no tenemos ritmo". "Del viernes al sábado dimos un paso adelante, pero hoy (por la final del domingo) nos costó mucho por diferentes factores, que tenemos que entender mejor", añadió. Por último, aclaró que "hay que enfocarse en la próxima carrera” y remarcó que los grandes problemas de Alpine suelen ser “las curvas lentas y las rectas”.

Así fue la carrera de Franco Colapinto en España 2025 en Barcelona

El piloto argentino de Alpine largó sin problemas y luchó por el anteúltimo puesto con Tsunoda desde el inicio. De a poco y ante los problemas de algunos pilotos con sus neumáticos, el bonaerense fue escalando posiciones y se colocó 13° en la vuelta 12. Sin embargo, luego de la parada en los boxes, el auto tampoco mejoró y "Fran" siguió entre los últimos lugares en la pista durante toda la competencia. El vehículo jamás funcionó bien y el albiceleste lo sufrió, por lo que fue 17° y último entre los que compitieron hasta el final.

Así terminó el Gran Premio de España 2025 de la Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren). Lando Norris (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). George Russell (Mercedes). Nico Hulkenberg (Sauber). Lewis Hamilton (Ferrari). Isack Hadjar (Racing Bulls). Pierre Gasly (Alpine). Fernando Alonso (Aston Martin). Max Verstappen (Red Bull). Liam Lawson (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Sauber). Yuki Tsunoda (Red Bull). Carlos Sainz Jr. (Williams). Franco Colapinto (Alpine). Esteban Ocon (Haas). Oliver Bearman (Haas).

* Lance Stroll (Aston Martin) no largó; abandonaron Alexander Albon (Williams) y Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto terminó 15° y Gasly 8° con los Alpine en el GP de España 2025.

Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1

Fecha 10 (13-15 de junio): GP de Canadá - Circuito Gilles Villeneuve - 15 horas de Argentina.

- Circuito Gilles Villeneuve - 15 horas de Argentina. Fecha 11 (27-29 de junio): GP de Austria - Red Bull Ring - 10 hs.

Cómo salió Colapinto en todas sus carreras en la F1