Caso Generación Zoe: confirmaron el juicio para Cositorto, que comenzará el 4 de junio

Leonardo Cositorto, el creador de Generación Zoe, recibió otra mala noticia luego de que la Justicia cordobesa confirmara, por segunda vez, la elevación a juicio oral en la causa que lo involucra junto a otros miembros de Generación Zoe. El acusado está a la espera de ser juzgado por presunta estafa a 118 inversionistas.

La Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero resolvió no hacer lugar a las apelaciones presentadas contra la resolución del Juzgado de Control, que ya había avalado el requerimiento de juicio. “No hizo lugar a las apelaciones planteadas a la resolución del Juzgado de Control que confirmaba el requerimiento de elevación a Juicio de la causa Zoe", detallaron desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

La decisión, que se sumó a una larga lista de expedientes que rodean a la organización, fue adoptada tras declarar "formalmente inadmisibles" los recursos interpuestos por la defensa, conformada por los abogados Graciela de Lourdes Díaz, Guillermo Dragotto, Andrea Elda Amigo, Johan Brian López, Marcos André Urriche, Pablo Maccarini y Florencia Anahí Álvarez, quienes buscaban frenar el avance de la causa.

En este proceso están acusados, además de Cositorto: Maximiliano Batista, señalado como el segundo en Generación Zoe; Norman Próspero, Andrea Mariela Sánchez, Maximiliano Eric Mitroff, Silvia Rosa Fermani y Silvina Verónica Abellonio. Todos enfrentan cargos por asociación ilícita y estafas reiteradas en perjuicio de cientos de ahorristas que fueron seducidos por promesas de retornos extraordinarios e inmediatos.

Por qué se postergó el juicio y cuándo comenzará

El juicio, que estaba previsto que comenzara esta semana, fue suspendido luego de que Cositorto decidiera prescindir de su defensa pública y designar un abogado particular. El cambio obligó a la reprogramación del debate oral, que finalmente empezará el próximo miércoles 4 de junio.

Generación Zoe, la estafa más enigmática de los últimos tiempos

En febrero, Leonardo Cositorto fue declarado culpable por los delitos de asociación ilícita y estafa en su rol como CEO de Generación Zoe, según el Tribunal de Goya. También reconocieron delitos en Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista - su socio y mano derecha- y Lucas Damián Camelino, acusados de "asociación ilícita y estafas reiteradas en la modalidad de delito continuado en concurso real". Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina fueron declarados inocentes.

De acuerdo a los letrados Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, Cositorto y los otros implicados declarados culpables "arman un aparato de estructura y de mentiras que no se ha probado. No se ha probado el esquema de inversiones que podrían sustentar la oferta y apariencia de solvencia que marcaban los Zoe". En ese camino, "no está documentado que existía el trading y de cuánto era. No hay nada que acredite inversiones existentes".