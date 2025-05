El segundo juicio contra Leonardo Cositorto por Generación Zoe iba a comenzar este jueves en la provincia de Salta pero fue suspendido hasta el miércoles próximo porque el acusado se presentó con un abogado defensor sin licencia en dicha jurisdicción. Cositorto será juzgado, junto con otros cómplices, de haber estafado a presuntos 118 inversionistas luego de que en Corrientes el fundador de Generación Zoe había sido condenado a 12 años de prisión.

Según supo El Destape, el proceso judicial quedó suspendido hasta el próximo miércoles a la espera de que el acusado se presente con una defensa autorizada ya que la actual tiene jurisprudencia en Córdoba y no tiene licencia en Salta. Al enterarse de la suspensión de la audiencia, se retiró de la sala acusando: "Jurados populares ya, para terminar con la corporación mafiosa”.

Desde hace días el acusado se encuentra en la Alcaidía General de Salta, bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial, a la espera del inicio del debate en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial provincial, representado por los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representará al Ministerio Público Fiscal.

El juicio a Cositorto

Cositorto está imputado como autor de los delitos de estafas reiteradas por 118 hechos, y asociación ilícita, en concurso real, mientras que los Vilardel y Albornoz como coautores. En esta causa donde es señalado como el cabecilla de la organización que captaba inversores bajo falsas promesas de rentabilidad también están acusados Ricardo Vilardel, Jorge Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Albornoz.

La maniobra sería similar a las demás causas. A los acusados se los apunta por prometer retornos de entre 7,5% y el 10% mensual con la adhesión de una "membresía" de entre 500 y 1000 dólares. Frente a este plan, se estima que habría 118 inversionistas que ingresaron a Generación Zoe y resultaron damnificados.

Leonardo Cositorto fue declarado culpable por estafa y asociación ilícita con su empresa Generación Zoe

En febrero, Leonardo Cositorto fue declarado culpable por los delitos de asociación ilícita y estafa en su rol como CEO de Generación Zoe, según el Tribunal de Goya. También reconocieron delitos en Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista - su socio y mano derecha- y Lucas Damián Camelino, acusados de "asociación ilícita y estafas reiteradas en la modalidad de delito continuado en concurso real". Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina fueron declarados inocentes.

De acuerdo a los letrados Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, Cositorto y los otros implicados declarados culpables "arman un aparato de estructura y de mentiras que no se ha probado. No se ha probado el esquema de inversiones que podrían sustentar la oferta y apariencia de solvencia que marcaban los Zoe". En ese camino, "no está documentado que existía el trading y de cuánto era. No hay nada que acredite inversiones existentes".