El primer ministro de las Islas Annobón, Orlando Cartagena Lagar.

El primer ministro de islas Annobón, Orlando Cartagena Lagar, llegó esta semana a la Argentina para hacerle un pedido inesperado al gobierno de Javier Milei: por los "lazos históricos" con nuestro país, le pidió que apoye a su país a enfrentar la crisis política, social y humanitaria que están viviendo "frente a la dictadura de Guinea Ecuatorial".

Annobón es una pequeña isla frente a las costas africanas, que están bajo administración del gobierno de Guinea Ecuatorial. Desde 1979, ese país está gobernado por Teodoro Obiang Nguema, a quien el primer ministro de Annobón califica de dictador que "está pisoteando" al pueblo de la isla.

"Estamos sometidos y pisoteados por Guinea Ecuatorial. Necesitamos el apoyo de un país como Argentina, con el que tenemos un lazo histórico”, afirmó el funcionario en diálogo con C5N. "Estamos buscando reconocimiento porque necesitamos ser libres", sumó. "Yo estoy buscando ayudar a Annobón para que sea un pueblo autónomo y con libre determinación por eso pido la ayuda de las organizaciones internacionales" agregó Cartagena Lagar, sobre la situación de su país, que hoy está con independencia en disputa.

"Argentina tiene una historia común con nosotros": la justificación que dio Cartagena Lagar sobre el pedido de ayuda a nuestro país

El primer ministro explicó que están pidiendo ayuda de Argentina, sobre todo, porque existe “una historia común con nosotros”. "Hemos pertenecido al Virreinato del Río de la Plata, somos un pueblo africano, pero hablamos español. Buscamos apoyarnos en los países con los que hemos tenido un lazo histórico, tenemos seguidores y un asesor argentino", reconstruyó.

“La situación de Annobón es dramática. Estamos soportando un asedio militar de Obiang y de su clan de militares que no tienen escrúpulos, que someten a la población a la miseria absoluta. No hay agua potable, no hay sanidad, no hay luz, no hay colegio para los niños, y los militares se dedican al abuso infantil como métodos de humillación a la población. Estamos viviendo una situación humanitaria increíble", sostuvo.

El apoyo de Podemos en España a la independencia de Annobón

España es uno de esos países donde la solicitud de ayuda tuvo algún eco. Desde el partido Podemos presentaron un proyecto legislativo para apoyar el reclamo por la cuestión humanitaria y, además, elevar un pedido expreso para que se incorpore su estatus de descolonización ante las Naciones Unidas.

Según Cartagena Lagar, alrededor "de 20.000 personas" partieron hacia el exilio por la carestía y la situación humanitaria, y solo quedarían hoy apenas dos mil habitantes. De acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE) de 2016, la población superaba las 5.000 personas.

“Se está sobreviviendo solo con los tubérculos y la pesca artesanal. Esto no alcanza. La población está diezmada y los militares están abusando de las niñas. Nuestra gente se ve obligada a viajar", consideró. "Es un terrorismo y genocidio absoluto contra nuestro pueblo", dijo al final.