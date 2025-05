Un gran frente, en línea de largada: Kicillof convocó desde el MDF a todos los sectores para “frenar a Milei”

Junto a más de 100 dirigentes a sus espaldas, Axel Kicillof encabezó el primer plenario fundacional del Movimiento Derecho al Futuro en donde polarizó su modelo de gestión con el de Javier Milei; sembró esperanza, y convocó a “todos los espacios políticos” a construir un “gran Frente Bonaerense” para que la motosierra “no pase la General Paz”.

Con más de 40 mil militantes, que durante la jornada debatieron en distintas carpas políticas diez temáticas relacionadas a la educación, salud, economía, soberanía, trabajo, hábitat y comunidad entre otros; el Gobernador tomó el bastón de mariscal y sentó bandera. “Hoy nos ponemos en movimiento; nace el MDF”.

En medio de una interna a cielo abierto que atraviesa el peronismo, el mandatario provincial salió por arriba: “La discusión no es un lugar en las listas, es un lugar en la historia. El único adversario que tenemos es Milei; está afuera, no está adentro”. En ese sentido, y desde un escenario que mostraba el respaldo de más de 50 intendentes, dirigentes sindicales, legisladores nacionales, agrupaciones de diferentes provincias y casi todo su Gabinete, Kicillof instó a conformar un “gran frente bonaerense”: “Tenemos que sumar a todos para decirle a la historia que por acá no pasó la motosierra, que acá hay otro camino”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Convocamos a todos, a los que militan, a los que perdieron el entusiasmo, a los que se vieron ofendidos por Milei. Convocamos a todos a defender y respaldar a nuestros intendentes, al Gobierno de la Provincia, que es un instrumento de la gente. No se trata de defenderme a mí, se trata de defender las obras que seguimos haciendo, la salud y la educación pública, la inversión en seguridad, la industria bonaerense y los puestos de trabajo”, enfatizó.

El día 0 del MDF: peronismo puro, gestos de amor y unidad

“Nace hoy el MDF, y como decía el General (Juan Domingo Perón) el movimiento jamás fue excluyente, jamás fue sectario. Es un momento fundacional. Hoy nos ponemos en movimiento”, dijo Kicillof. El mandatario mostró su costado más político y reflexivo. “Salió por arriba”, expresó al respecto un intendente de la tercera sección electoral. Y en la misma linea, el jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, dijo: “estamos encolumnados detrás del Gobernador. Él planteó defender la provincia de Buenos Aires y así lo haremos”. “Es un movimiento para todo aquel que quiera venir a defender la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Sobre el MDF, el propio mandatario lo definió como una forma “de contribuir, de organizarnos, de volver a escuchar, volver a conectar con las necesidades de nuestra gente. Que viene de abajo para arriba”. Dejó en claro que era con “todos los sectores”, y que el acto inaugural era”una línea de largada”.

Durante su alocución, el Gobernador volvió a tener un gesto para con Cristina Fernández. La mencionó de manera directa por la persecución que sufre: “Sin una prueba quieren condenar a Cristina. El peronismo sufrió persecución muchas veces, sabemos que es para disciplinar a los que luchan y representan. Basta de persecución y partido judicial”. Vale remarcar que, en los últimos días, los rumores de que la Corte Suprema se reúna para sacar un fallo por la causa Vialidad en contra de Cristina Fernández, comenzaron a resonar en varios despachos de poder. El próximo lunes, la dos veces Presidenta dará una entrevista televisiva, por lo que allí podría haber alguna respuesta a guiño a calle 6.

Casi sobre el final de su discurso, y en relación a los comicios de medio término - el 7 de septiembre serán las provinciales y el 26 de octubre las nacionales - , Kicillof recordó que “hace 20 años que el peronismo no gana las elecciones intermedias”. “Estamos en frente de una campaña roñosa, en la que se recurre al engaño, a la mentira, a la persecución a través de las redes. Pero no tengan dudas: en las elecciones que vienen tenemos una misión, que es ganar en septiembre y ganar en octubre”, enfatizó.

Finalizado el acto, y antes de retirarse, el mandatario se sacó fotos con cientos de militantes que lo esperaban a la salida del camping. Consultado por la prensa respecto de la posibilidad de que haya unidad en el peronismo, fue directo: “Es con todos adentro... Hay que querer entrar”. El acto terminó con una canción que fue pensada por una de las personas de mayor confianza del mandatario: “Te vas a arrepentir”, de La Nueva Luna. Las estrofas más bailadas fueron: “Yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos; si yo no te hacía feliz, dirías adiós (…) Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, tu riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir, en soledad”.