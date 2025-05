El camino del PSG para ganar su primera Champions y la más difícil de la h

Si analizamos la final de la Champions League de esta temporada europea, veremos a un PSG campeón contra un equipo como Inter que no le pudo hacer frente. La imponente goleada por 5 a 0 del elenco comandado por Luis Enrique habla de la superioridad de un equipo que -ya sin Kylian Mbappé en el plantel- dominó absolutamente todo. Sin embargo, no le fue nada fácil llegar hasta el último partido del torneo después de una fase de grupos renovada y complicada en cuanto a los resultados.

La idea de modificar el formato para ir en búsqueda de la "Orejona" por parte de la UEFA abrió el panorama para cuatro clubes más de los que fueron en ediciones anteriores y la "fase de grupos" fue completamente diferente. El Paris Saint Germain estuvo entre los 36 clasificados y, a pesar de que hoy lo vemos como campeón del torneo por primera vez en su historia, entró casi que "con lo justo" a la siguiente instancia. Sólo cosechó cuatro victorias y estuvo al borde de quedar eliminado, más allá de la levantada en las últimas jornadas.

El camino del PSG para ganar la Champions: el rol de Luis Enrique

El hoy memorable equipo de Luis Enrique terminó con 13 unidades producto de 4 triunfos, un empate y 3 derrotas a lo largo de la temporada regular de la Champions. Comenzó con un triunfo en condición de visitante contra el Girona y lo que vino después le hizo cuesta arriba la posibilidad de llegar a lo más alto. Cuatro sin ganar y la obligación de pisar el acelerador en el tramo final para entrar a 16avos y de ahí en más perfilarse para lo que venía. Claro que, en ese momento no se empezó a gestar este equipo que hoy gritó campeón, sino mucho antes.

La declaración del DT cuando no tuvo a Mbappé entre los jugadores de su plantel quedó en la historia. Luis Enrique formó un equipo con figuras que ya estaban y jóvenes -como Doué- que ya dan que hablar. Lejos de las "individualidades" como sucedió en otro momento, el entrenador priorizó el juego y lo desarrolló a la perfección en el verde césped para quedarse con cada fase y en la final explotó completamente. Lo sucedido este sábado en Munich es una demostración más de ello: el PSG funcionó como equipo.

El PSG ganó la Champions 2024/2025

El PSG ganó la Champions: el temible camino de 16avos en adelante

En 16avos destrozaron al Brest (10-0 en el global) y en octavos se vieron las caras con, quizás, el rival más complicado. El Liverpool le ganó por la mínima en Francia y el Paris Saint Germain tuvo la obligación de hacer lo propio en Inglaterra. Tal es así que terminaron 1 a 1 en el global y tras mantenerse el resultado en el alargue fueron a penales. La fiesta fue total para los de Francia que pasaron a cuartos donde tuvieron enfrente al Aston Villa de Emiliano "Dibu" Martínez.

El 3 a 1 en la ida en el Parque de los Príncipes anticipaba una posible clasificación a semis, pero en Villa Park no fue fácil mantener la ventaja. El local ganó 3 a 2 y estuvo muy cerca de llevar la serie a otro alargue. Sin embargo, los de Luis Enrique resistieron y pasaron a semis. El Arsenal, que venía de dejar afuera al Real Madrid, era el rival a vencer. Y sucedió tanto en Inglaterra (0-1) como en Francia (2-1) para sacar boleto a la final.

La segunda de su historia, ya que la primera tuvo lugar en 2020 cuando la pandemia azotaba al mundo. El Bayern Munich lo privó de levantar la "Orejona" y el PSG tuvo revancha en 2025. Algunos nombres se mantuvieron y otros ya no están, pero el que tuvo la tarea más difícil fue el DT, que con trabajo y esfuerzo armó un verdadero equipazo que pasó por arriba al Inter en una final que quedará para la historia, ya que el equipo parisino consiguió no sólo su primer trofeo continental, sino también lo hizo con la diferencia más amplia en una final, jugando un fútbol total en el campo de juego y con el plus de quedarse con la triple corona (Ligue 1 y Copa de Francia).

El PSG de Luis Enrique ganó la Champions 2024/2025

El largo camino del PSG para ganar la Champions