Kicillof profundiza la propuesta de un armado de un gran frente político y social para enfrentar a Milei

"De cara a esta elección, estamos hablando de un frente político y social lo más amplio posible", insistió el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Con este objetivo, sostuvo que resultaba indispensable "la unidad del campo popular y ampliar la base política porque Milei no ha dejado sector sin agredir". Kicillof reivindicó las acciones solidarias que viene realizando con gobernadores de otros partidos, en esta última semana con las provincias patagónicas. "Nadie se salva solo", explicó. Por otro lado, admitió que aún no tiene resuelto cómo se votará en la provincia de Buenos Aires, siquiera si habrá o no PASO, en virtud del caos generado por los cambios impulsados por el Ejecutivo nacional. "Estoy en consulta con todos los sectores", indicó.

Kicillof salió a responder al armado montado desde la Casa Rosada para instalar la idea de una crisis de seguridad en la provincia de Buenos Aires, fogoneada por funcionarios, legisladores, medios amigos y trolls que tributan al oficialismo. "Que devuelvan la guita que se robaron para seguridad", le reclamó el gobernador al Ejecutivo nacional en una entrevista a C5N. Calculó que se trataba de más de 700 mil millones de pesos que le quitaron en ese concepto, que vendrían a representar 10 mil patrulleros más para la provincia. "Están haciendo campaña electoral con homicidios", subrayó Kicillof, por los casos sucedidos en los últimos días en el GBA.

Respecto a la campaña y las elecciones dejó algunas definiciones. Volvió a la propuesta de un gran frente político y social para enfrentar a la derecha en los comicios, donde estén representados los sectores afectados por las políticas de Javier Milei. "¿El ajuste más grande de la historia no tiene consecuencias sociales?", se preguntó. Fue una idea que lanzó antes de fin de año al encabezar una mateada en La Plata. Allí expresó que, en su carácter de gobernador, se sentía en la obligación de ponerse al hombro "la construcción de un frente político que sea una alternativa para el futuro de nuestra provincia". Lo ratificó este miércoles en la entrevista televisiva, dandole el carácter de la mayor amplitud posible. Días atrás, quien habló de un gran frente antifascista que incluya a todos los que están en contra de Milei fue Juan Grabois.

En la dirección de ampliar las relaciones políticas, Kicillof también reivindicó sus acciones solidarias con otras provincias. Las tuvo con el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro, a quien le cedió patrulleros, y con el macrista de Chubut, Ignacio Torres, a quien le faciitó ambulancias. Esta semana, envió 50 brigadistas a la zona de incendios en El Bolsón, gesto que agradeció el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck. Sin embargo, en los últimos semanas, tanto Pullaro como Torres hicieron declaraciones no muy agradables respecto al Conurbano bonaerense. Para Kicillof colaborar es el camino. "Cuando un acto comento que estamos mandando ayuda a alguna parte, como ahora a Rio Negro, la gente aplaude. Porque el pueblo bonaerense es solidario", agregó.

Para avanzar en el armado se requieren certezas y Kicillof se mostró molesto por las incertidumbres que -ya iniciado febrero- persisten sobre el cronograma electoral. Principalmente, respecto a si habrá o no PASO a nivel nacional, decisión que muy probablemente se imite en la provincia de Buenos Aires. Este jueves, la Cámara de Diputados sesionará convocada por el oficialismo para darle media sanción a la suspensión de las primarias para 2025. En caso de que eso ocurra, aún es una incógnita saber qué sucederá en el Senado, que no entró en actividad. El gobernador dijo estar en contacto con todos los sectores y admitió que, en su gran mayoría, los intendentes le piden suspender las PASO y desdoblar el comicio bonaerense.

Dio argumentos a favor de esta opción: "El riesgo es que el topo entre en los concejos deliberantes, ¿y qué pasa si nos quedamos sin Estado en todos los estamentos de la provincia de Buenos Aires?", se preguntó. La referencia a "el topo" es a La Libertad Avanza y la expresión de Milei acerca de que era un topo que venía a destruir desde adentro al Estado. "Los intendentes quieren conservar la gobernabilidad", planteó. Pero luego admitió que desdoblar la elección también era de una gran complejidad porque nunca se había hecho, por lo que todas las opciones presentaban sus pro y sus contra. La decisión será en las próximas semanas.