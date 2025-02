Axel Kicillof: "La motosierra es completamente incompatible con la inversión en seguridad".

Axel Kicillof habló sobre las recientes acusaciones a la gestión de la seguridad en la Provincia de Buenos Aires y apuntó contra los recortes del gobierno de Milei en esta materia y los acusó de "hacer campaña" con la inseguridad. "La motosierra es completamente incompatible con la inversión en seguridad", aseguró el Gobernador de PBA.

En diálogo con C5N, Kicillof se refirió al reciente hecho de inseguridad que tuvo lugar en Moreno, que terminó en la muerte de un repartidor de delivery, y puntualizó en las inversiones que hizo su Gobierno en materia de seguridad para disminuir significativamente la tasa de homicidios registrada a nivel provincial. "Lo que está faltando acá por parte de ellos, que están queriendo hacer su campaña electoral con esto, es respeto por los familiares de las víctimas", empezó.

En este marco, brindó datos sobre la tasa de homicidios de: "Patricia Bulrrich viene de decir que el último año fue el de menor tasa de homicidios y se lo atribuye. Obviamente cuando uno mira las estadísticas, es horrible frente al caso particular tener que ver estas cosas, es que los números de homicidios son los más bajos de la región actualmente. Ellos a nivel nacional no pueden bajar la tasa si no se disminuye en Buenos Aires. ¿Nos alcanza? ¿Estamos conformes? No, hay que seguir trabajando". Y reflexionó: "En ese sentido, Kicillof sumó: "Yo soy el mismo gobernador hace cinco años. ¿Qué cambió? La política de ajuste de Milei".

"Nosotros necesitamos que Milei cumpla con sus responsabilidades. Si quiere colaborar, que le devuelva la plata de seguridad que le robó a la Provincia de Buenos Aires: $700 mil millones de pesos, son diez mil patrulleros. Por Milei, dejamos de tener su fondo de seguridad", continuó sobre las declaraciones de Milei en cuanto al "baño de sangre" del conurbano y sus recortes en presupuesto. Asimismo, apuntó contra la gestión del narcotráfico y responsabilizó al Gobierno Nacional. "Cada gramo de 'merca' que ingresa a al ciudad es su responsabilidad", aseguró Kicillof sobre la gestión del narcotráfico que califica como delito federal.

Por último, en materia de seguridad, Kicillof se mostró dispuesto a trabajar junto al Gobierno y el Ministerio comandado por Patricia Bulrrich, siempre y cuando no se le corra el foco a los temas principales. "No vale todo por un voto. Agravar cuestiones que ya son dolorosas...mi sensación es que sobregiraron. Si quieren trabajar seriamente, nosotros vamos a hacerlo y contribuir", aseguró.

Kicillof, el presupuesto para PBA y las medidas de Milei

La gestión en la Provincia de Buenos Aires está siendo muy diferente a lo que se está haciendo a nivel Nacional. Dentro de lo que está en sus manos, Kicillof intentó construir en cuestiones de salud, seguridad y educación pese a los ajustes del Gobierno Nacional.

Sobre este tema se explayó el mandatario de PBA y aseguró: "No sabemos si nos quiere tener ocupado discutiendo estas cosas, como la OMS, en vez de que estemos discutiendo el industricidio". Además, confesó que, pese a los esfuerzos políticos, "ninguna provincia puede sola".

Por otra parte, se refirió al presupuesto 2025 de la provincia de Buenos Aires, que no pudo ser tratado en la Legislatura bonaerense. "Estamos reviendo y lo que necesitemos se lo vamos a pedir a la Legislatura cuando sea pertinente"

Elecciones 2025: qué dijo Kicillof sobre el desdoblamiento

En otro tramo de la entrevista, Kicillof fue consultado sobre la posibilidad del desdoblamiento de las elecciones legislativas nacionales y provinciales, en un contexto en el que el Congreso debate la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)

"Vamos a escuchar todas las voces y vamos a elegir lo mejor para todos los bonaerenses", sostuvo el jefe provincial, que acotó: "Lo anunciaremos en su momento".

"Milei está viendo qué le sirve a él para fortalecerse a él. Más oportunista con lo electoral no hay. Está creando incertidumbre", completó, apuntando contra las modificaciones en el calendario de votación que impulsa el oficialismo.