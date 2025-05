Norris dice que el título de pilotos de F1 no es sólo una batalla de McLaren

Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren antes del Gran Premio de España de Fórmula Uno , en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, ​​España

Lando Norris podría arrebatar el liderato de la Fórmula Uno de manos de Oscar Piastri este fin de semana en España, pero el británico dijo que el campeonato de pilotos sigue siendo algo más que una batalla entre compañeros de equipo de McLaren.

Los dos están separados por tres puntos al frente de la clasificación después de ocho de 24 carreras y el campeón McLaren ha marcado el ritmo, con seis triunfos este año: cuatro para Piastri y dos de Norris.

Norris se puso líder al principio de la temporada, al ganar la carrera inaugural en Melbourne, pero luego fue superado por Piastri en la quinta prueba, en Arabia Saudita, y ahora volvió a recortar distancias con su triunfo en Mónaco el domingo pasado.

El tetracampeón mundial Max Verstappen, de Red Bull, ha ganado dos carreras y marcha tercero a 25 puntos de Piastri.

"Es una gran sensación estar al frente del campeonato y tener más puntos que todos, pero no es algo en lo que me fije", dijo Norris a la prensa el jueves en el Circuito de Cataluña. "No es algo que cambie nada de lo que hago día a día. No cambia lo duro que trabajo o lo que intento conseguir. Sólo intento ganar este fin de semana, e intentaré ganar en Montreal y en Austria. No tiene nada que ver con la posición en la que esté".

"Creo que es probable que, matemáticamente, toda la parrilla pueda ganar el campeonato. Creo que hay muchas oportunidades", continuó. "Max todavía puede ganar, creo que Ferrari (...) creo que mejorarán durante la temporada".

Verstappen ha ganado dos veces esta temporada y España es una de sus pistas favoritas, el lugar donde ganó por primera vez en 2016. El holandés ha ganado los tres últimos Grandes Premios en territorio español, y cuatro en total, mientras que ha subido al podio siete veces seguidas allí.

"Max ha subido varias veces al podio, ha ganado carreras, nos ganó en Imola limpiamente porque fue más rápido. No sé qué te hace pensar que es sólo entre nosotros (los pilotos de McLaren)", dijo Norris.

(Editado en español por Carlos Serrano)