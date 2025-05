Red Bull está tercero en la tabla de constructores.

Al igual que en la segunda mitad del calendario 2024, McLaren domina la Fórmula 1 con sus dos pilotos constantemente en zona de podio, lo que ha llevado al equipo a liderar la tabla de constructores con 319 puntos. De esta manera, continúa la baja de Red Bull, que el año pasado no pudo proteger la Copa de Constructores, aunque Max Verstappen alcanzó su cuarto campeonato del mundo gracias a los resultados obtenidos en la primera parte del campeonato.

Sin embargo, la historia ha comenzado distinta en esta temporada, puesto que el piloto neerlandés no ha llegado a liderar la tabla en ningún momento al cabo de ocho fechas, aunque sí rescató un par de victorias en Japón e Ímola, además de poles en Arabia Saudita y Miami. De hecho, Verstappen está tercero con 136, mientras que Lando Norris marcha segundo con 158 y Oscar Piastri lidera con 161.

Puesto que la distancia entre el tetracampeón del mundo y el líder del campeonato es de 25 puntos, hay chances de que pueda recuperar terreno para encaminarse a su quinto título en la máxima categoría, lo que se ha convertido en la prioridad de Red Bull. Así lo manifestó Christian Horner en una reciente entrevista con Sky Sports, en la que mencionó que no se puede aspirar a la Copa de Constructores si no se cuenta con los dos monoplazas en la zona de puntos, algo que no se ha solucionado demasiado con el arribo de Yuki Tsunoda.

“El de Constructores, para nosotros, necesitas tener dos coches puntuando a lo grande, y McLaren tiene eso y están haciendo un gran trabajo. Así que para nosotros, competir con McLaren por el de constructores va a ser inmensamente difícil este año”, comenzó el director de la escudería austriaca. De ahí que los esfuerzos vayan a centrarse en darle más oportunidades a Verstappen de lograr su objetivo personal de la temporada.

“Para nosotros, nuestra prioridad absoluta está en el de pilotos. Seguimos a una distancia alcanzable con esas dos victorias que lleva hasta ahora, y fue una victoria muy oportuna en Ímola, pero queda tanto camino por recorrer que la sensación es que solo hay que mantenerse cerca durante el verano”, agregó Horner. Y es que el británico confía en que Max sacará a relucir lo mejor de sí en la etapa final de la temporada, por lo que necesitará mantenerse cerca para dar el golpe en el cierre de la temporada.

Verstappen está a una victoria de alcanzar a Piastri.

El récord al que aspira Verstappen en la F1

Desde que destronó a Lewis Hamilton en el inolvidable GP de Abu Dhabi 2021, Max Verstappen ha dominado la Fórmula 1 y acumula un total de cuatro títulos consecutivos. Por lo tanto, este año se encuentra ante la posibilidad de conseguir su quinta corona al hilo, un logro que solo ha concretado Michael Schumacher con su racha histórica del 200-2004 con Ferrari que representa un récord en la máxima categoría y que podría igualar el neerlandés en esta temporada.