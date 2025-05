A puro grito: se filtró un video terrible de Chiara Mancuso de Gran Hermano

Se filtró un video terrible de Chiara Mancuso de Gran Hermano.

Chiara Mancuso, una de las ex participantes más polémicas de Gran Hermano (Telefe), volvió al reality para la recta final y protagonizó una escandalosa discusión a los gritos que quedó registrada por las cámaras de la casa y no tardó en hacerse viral. El furioso descargo de la hija del ex futbolista Alejandro Mancuso frente a sus compañeros.

En los últimos programas de Gran Hermano ingresaron los ex participantes Chiara Mancuso, Andrea Lázaro, Santiago “Bati” Larrivey, Martina Pereyra, Petrona Jerez, Giuliano Vaschetto, Jenifer Lauría y Luciana Martínez para hacer equipos con los 8 jugadores que aún quedan en competencia y Selva eligió a Chiara para sorpresa de sus compañeros. “Más vale loco conocido que loco por conocer”, sostuvo la participante.

Pero la tranquilidad no tardó en desaparecer cuando Chiara se mostró enfurecida con la producción de Gran Hermano y se filtró en redes sociales un audio suyo manifestando una decisión tajante sobre su futuro en el reality: "Me quiero ir sin perjudicar a Selva, no la enchastren. Yo me voy a la tarde porque me van a cancelar en todos lados y no es la idea. No, es que literalmente o sea, es una tomada de pelo. Todo lo que me hicieron es una tomada de pelo, es una vergüenza. Perfecto, gracias, se recontra cagaron en mí. Esto deciden, o sea, esto es un papelón porque que yo ahora tenga que abandonar por ese motivo es un papelón literalmente. Me voy a ir mañana pero me dijeron de una forma horrible. Estoy re caliente mal".

Qué programa pondrá Telefe cuando termine Gran Hermano

Aunque aún no hay una fecha confirmada oficialmente por Telefe, se estima que el estreno de La Voz Argentina 2025 será entre junio y julio, una vez que finalice la actual edición de Gran Hermano. La estrategia del canal suele ubicar sus grandes apuestas una detrás de la otra para mantener a su audiencia cautiva, por lo que el debut del reality musical se espera para las semanas posteriores al cierre del popular programa de convivencia.

Una de las mayores novedades de esta edición será la presencia de Nicolás Occhiato como conductor. Reconocido por su trabajo en el mundo del streaming, especialmente por ser una de las figuras centrales de LUZU TV, Occhiato asume el desafío de reemplazar a Marley, quien estuvo históricamente al frente del ciclo. Su desembarco en el prime time de la televisión abierta marca un salto importante en su carrera y despierta curiosidad en los seguidores del programa, que esperan ver cómo se adapta a este nuevo rol.

En cuanto al jurado, se confirmó el regreso de dos referentes de ediciones anteriores: Lali Espósito, que ya supo brillar como coach en temporadas pasadas, y Soledad Pastorutti, una figura clave en la historia del programa. Pero la verdadera sorpresa la aporta Luck Ra, el joven cuartetero cordobés que lidera los rankings musicales con hits como Hola perdida y La morocha. Por último, el cuarto sillón del jurado será ocupado por Miranda!, el dúo pop conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas.