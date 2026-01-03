Cuándo se habilita la apetura del nuevo Paso Bajo Nivel entre Liniers y Villa Luro

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanza con la la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel Irigoyen. La obra que tendrá como objetivo mejorar la seguridad de conductores, peatones y ciclistas, reducir los tiempos de viaje y generar un entorno más seguro para los vecinos de Liniers y Villa Luro, demandó el desvíos de tránsito desde el 28 de junio.

¿Cómo será el nuevo Paso Bajo Nivel Irigoyen?

El nuevo Paso Bajo Nivel de Irigoyen se extenderá entre la avenida Rivadavia y Bacacay, cerca de la estación Villa Luro. El túnel tendrá doble mano, con un carril de circulación en cada sentido, y una altura de 4,30 metros, apto para tránsito liviano y colectivos. Además, se incorporarán pasarelas peatonales con escaleras y rampas para personas con movilidad reducida.

En paralelo, se construirán calles de convivencia para facilitar el acceso a viviendas y comercios cercanos.

"Avanza la construcción del Paso Bajo Nivel Irigoyen. Esta obra tiene como objetivo mejorar la seguridad de conductores, peatones y ciclistas, reducir los tiempos de viaje y generar un entorno más seguro para los vecinos", repasó el GCBA a través de X (ex Twitter).

Como preparativo para el nuevo Paso Bajo Nivel, se construyó un paso a nivel vehicular provisorio en la calle Ruiz de los Llanos. Su objetivo fue mantener la conexión vehicular entre ambos lados de las vías del FFCC Sarmiento una vez que inicien los trabajos en Irigoyen, que implicaron el corte total de la calle y del cruce.

Con un monto total de la inversión de $5694 millones y con un par de meses de trabajos en curso, la obra perteneciente al Plan Urbano Ambiental porteño cuenta con el financimiento de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), canalizado a través de la empresa AUSA.

"La inversión en infraestructura es fundamental para mejorar la movilidad. Esta obra forma parte de un sistema integrado que favorece a todos los actores viales incluyendo peatones y ciclistas que son los más vulnerables de la vía", aseguró el ministro de Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua.

En el mismo sentido, el presidente de la Comuna 10, Juan Manuel Oro, sumó: "La obra va en tiempo y forma, y esperemos que el año que viene ya la estemos usando: no puedo decir los tiempos exactos de una obra así. Entendemos que es tedioso ese cruce provisorio, pero salió mucho mejor de lo que podíamos pensar”.