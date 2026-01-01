Así es el nuevo Nodo Obelisco, la obra en el subte finalizada después de 8 años

Subterráneos de Buenos Aires (SBA) habilitó al público el último tramo del Nodo Obelisco, el pasillo de combinación entre las líneas B y C, cuya desembocadura en la estación Diagonal Norte permanecía parcialmente tapiada, generando un cuello de botella que ahora desapareció.

Si bien restan algunas terminaciones y cuestiones complementarias, los trabajos permitieron cumplimentar el esquema que se había gestado en 2016 y licitado en 2017.

Las primeras etapas consistieron la habilitación del nuevo acceso de la calle Sarmiento al 800, lo que incluyó un nuevo acceso con ascensores, escaleras pedestres y mecánicas, un nuevo vestíbulo con boletería y un pasillo peatonal entre el andén de la estación Nueve de Julio (sentido a Catedral) de la línea D y el andén de Diagonal Norte de la línea C (sentido a Constitución), y en la conexión de ese nuevo acceso y vestíbulo con el andén sentido a Retiro de la estación Diagonal Norte.

¿Cómo es el nuevo Nodo Obelisco?

Además de la habilitación del último tramo del pasillo de combinación entre las líneas B y C, se reabrió una escalera pedestre que comunica el andén de la estación Diagonal Norte (sentido a Retiro) con el vestíbulo antedicho (salida 3 y 5). Esta conexión, que permaneció tapiada durante años, contaba anteriormente con una escalera mecánica que fue removida.

Al mismo tiempo, fue rehabilitada la escalera mecánica que comunica el andén sentido a Retiro de Diagonal Norte con la estación Nueve de Julio de la línea D (sentido a Congreso de Tucumán). En este sector, también se amplió el andén, generando un nuevo acceso.

El proyecto original fue financiado con un crédito de 105 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que permitió no solo permitió costear los trabajos de mejora del Nodo, sino también las obras de modernización del señalamiento de la línea D y la repotenciación de subestaciones, entre otras.