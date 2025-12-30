Chau colectivo: otra línea deja de funcionar en 2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que el colectivo 99 dejará de existir en 2026 y pasará a formar parte de la línea 106. Se trata de una decisión de reorganización del trasporte porteño. Cómo será el nuevo recorrido.

Según anuncio la Secretaría de Transporte porteña, la línea 99 pasa a ser el ramal B de la 106. El cambio se enmarca en una estrategia para reducir superposiciones de los diferentes colectivos en la Ciudad y mejorar su eficiencia.

El colectivo 99 dejará de existir en 2026 y se funcionará con la línea 106

La línea 99 pasa a ser el ramal B de la línea 106: este será el recorrido

Al dejar de ser un colectivo autónomo y sumarse a la otra línea, el colectivo 106 contará desde enero con dos ramales y, por lo tanto, dos recorridos distintos:

Ramal A : unirá la Estación Liniers con la Terminal de Retiro. El esquema prevé ajustes puntuales en la avenida Santa Fe para el trayecto de regreso y cambios en la cantidad de colectivos asignados.

: unirá la Estación Liniers con la Terminal de Retiro. El esquema prevé ajustes puntuales en la avenida Santa Fe para el trayecto de regreso y cambios en la cantidad de colectivos asignados. Ramal B (ex línea 99): irá desde Liniers hasta el Predio de Regulación del Puerto de Buenos Aires, pasará por zonas clave como Av. Avellaneda, Parque Centenario y el Microcentro.

La línea 106 pasará a tener dos ramales para abarcar diferentes zonas porteñas

Para absorber la demanda, la línea 106 contará con un parque móvil máximo de 102 unidades, que reemplazará el servicio que prestaba la línea 99.

¿Qué otras líneas de colectivos porteños dejaron de existir?

La reorganización de diferentes colectivos porteños responde a que diferentes flotas superponían sus recorridos con otras. En respuesta, desde la operadora Colectiveros Unidos (CUSA), del Grupo DOTA, solicitaron los cambios. Así, se eliminaron y fusionaron otras líneas como la 5, 6, 23, 90 y 75, muchas con raíces históricas que se remontan a antiguos servicios de tranvía.