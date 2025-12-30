Asueto administrativo 31 de diciembre en CABA: qué pasa con los bancos, empleados públicos y servicios

El Gobierno Nacional definió un asueto administrativo para este 31 de diciembre. El objetivo es que los empleados públicos de todo el país puedan descansar en vísperas de Año Nuevo y celebrar las fiestas. ¿Qué sucederá con los servicios en la ciudad de Buenos Aires este miércoles?

Ciudad de Buenos Aires: cómo funcionarán los servicios públicos el 31 de diciembre de 2025

El asueto fue establecido a través del decreto 833/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, se estableció que los trabajadores estatales no tendrán que concurrir a sus lugares de trabajo en la previa a Año Nuevo. Así, los empleados estatales porteños y de todo el país podrán descansar, con la excepción de quienes realizan servicios esenciales, como el personal de los hospitales y servicios de seguridad que deberán continuar en funcionamiento.

En ese sentido, durante la noche 31 de diciembre las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas las 24 horas. Los consultorios externos y los vacunatorios estarán cerrados, al igual que los CeSACs y los CEMAR. El SAME trabajará con una ampliación del personal.

Las guardías y áreas críticas de todos los hospitales porteños permanecerán activas las 24 horas

Desde el Gobierno de la Ciudad explicaron que durante el 31 de diciembre no estarán disponibles los siguientes servicios:

Recolección de residuos : el 31 de diciembre no habrá recolección, el 1 de enero funcionará con normalidad.

: el 31 de diciembre no habrá recolección, el 1 de enero funcionará con normalidad. Museos, teatros y centros culturales estarán cerrados.

estarán cerrados. Bibliotecas públicas y escuelas estarán cerradas.

estarán cerradas. Parques y reservas ecológicas, como el Jardín Botánico, el Planetario, el Ecoparque o la Reserva Ecológica Costanera Sur, estarán cerrados.

como el Jardín Botánico, el Planetario, el Ecoparque o la Reserva Ecológica Costanera Sur, estarán cerrados. Registro civil, sedes comunales, Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas estarán cerrados.

Cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre en CABA

El decreto presidencial no afecta al sector bancario, pero desde la cámaras representativas definieron que el 31 de diciembre las sucursales bancarias permanecerán cerradas en todo el país, incluso CABA.

Así, en la previa a Año Nuevo solo estará disponible la actividad bancaria de manera online:

Se podrán realizar pagos y transferencias a través de tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil.

a través de tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil. Estarán disponibles los cajeros automáticos para quienes necesiten efectivo.

para quienes necesiten efectivo. Se podrán realizar extracciones de dinero en cadenas de supermercados, agencias de cobro y pago, estaciones de servicio, farmacias y comercios de electrodomésticos.

Qué pasa con el subte, el premetro y las Ecobicis el 31 de diciembre

Durante el 31 de diciembre habrá un horario especial para el transporte público, la disponibilidad de bicicletas públicas porteñas y los estacionamientos en la Ciudad.