Navidad y Año Nuevo: el restaurante clave de CABA para comer en las fiestas

Los preparativos, la cocina y los gastos durante fiestas de fin de año pueden ser agotadores, pero en la Ciudad de Buenos Aires hay diferentes opciones para quienes quieren salir a comer afuera y evitar las complicaciones en Navidad y Año Nuevo. Entre las diferentes opciones se destaca Dandy, un restaurante que estará abierto para celebrar el 24 y el 31 de diciembre.

Dandy: el restaurante clave para festejar Navidad y Año Nuevo en CABA

La Ciudad de Buenos Aires se transforma en un entorno ideal para hacer planes diferentes y olvidarse de tener que cocinar. Dandy se posiciona como una de las grandes opciones para esperar la llegada de la Navidad y de Año Nuevo en un espacio especial, brindar y olvidarse de todos los preparativos en casa. Se trata de una alternativa ideal para parejas, grupos de amigos o familias que deciden vivir las fiestas en la ciudad y de una forma diferente.

Dandy ofrecerá un menú especial para celebrar el 24 y el 31 de diciembre

Durante las noches del 24 y 31 de diciembre, el restaurante abrirá solo sus locales de Palermo y Puerto Madero con una propuesta tentadora de un menú especial de pasos, disponible en las versiones clásico y grill, que combina sabores tradicionales de las fiestas con preparaciones sofisticadas y productos de calidad.

Entradas (a elección): Vitello tonnato · Ceviche mixto · Burratina crispy

Platos principales del menú Dandy Clásico: Ojo de bife · Salmón rosado del Pacífico · Ravioles Nero Di Seppia

Postres: Volcán de chocolate, Panna Corra y Petit Fours.

La experiencia se completa con bebidas sin alcohol libre, vinos seleccionados y copa de espumante para el brindis.

¿A dónde quedan las sucursales de Dandy que abren en Navidad y Año Nuevo?

Dandy es un referente de la gastronomía en Buenos Aires, conocido por su cocina de calidad y sus ambientes cálidos, ideales para disfrutar en familia. Los locales están ubicados en las siguientes direcciones:

Dandy Grill – Fitz Roy 2199, PalermoDandy Madero – Olga Cossettini 711, Puerto Madero

Quiénes estén interesados en reservar solo tienen que comunicarse vía WhatsApp con el local elegido.