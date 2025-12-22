Platos para pedir comida y take away en Navidad y Año en Buenos Aires 2025: 10 lugares con variedad de platos

Los restaurantes y casas de comida elaboran menús exclusivos para el 24 y 31 de diciembre, pensados para resolver desde la entrada hasta el postre

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en Buenos Aires impulsan propuestas gastronómicas pensadas para disfrutar en casa sin resignar calidad. El take away se consolida como una alternativa práctica, con menús especiales que abarcan cocina internacional, platos tradicionales y opciones listas para compartir en mesas festivas.

Haiku sushi

Haiku Sushi presenta una propuesta de take away ideal para las fiestas, con tablas de 30 piezas elaboradas con técnica japonesa y materia prima de calidad. La oferta incluye opciones de salmón, combinadas y Omakase, con retiro los días 24 y 31 de diciembre y un vino de cortesía sujeto a disponibilidad.

Carmen

El pastificio Carmen ofrece platos listos para la mesa y boxes especiales para Navidad y Año Nuevo. Entre las opciones se destacan el vitel toné, la ensalada rusa y focaccias de gran tamaño, además de packs de pastas artesanales con salsas y vino incluido.

Liliana Helueni

La cocina árabe sefaradí de Liliana Helueni propone combos salados y dulces para resolver mesas completas. Empanadas, falafel, platos de olla y una amplia selección de dulces tradicionales forman parte de una propuesta pensada para compartir durante las fiestas.

Joaquín Vasco

Las tartas de queso españolas de Joaquín Vasco llegan en ediciones limitadas para las fiestas. Las versiones de frambuesa y mantecol se suman a los sabores clásicos, en formatos medianos y grandes, ideales para cerrar las cenas de Navidad y Año Nuevo.

L’atelier Bistró

El bistró de Martínez presenta un menú especial exclusivo para el 24 de diciembre, con platos diseñados para compartir entre varios comensales. Vitel toné, carnes rellenas, blinis con salmón y opciones tipo buffet integran una propuesta gourmet con retiro programado.

Café Mishiguene

Café Mishiguene suma una propuesta de take away con identidad judía contemporánea. El menú incluye piononos, roast beef, terrinas, vitel toné y lengua a la vinagreta, elaboraciones listas para servir que combinan tradición y técnica para las fiestas.

Corte Charcutería

Especializado en charcutería artesanal, Corte ofrece clásicos por kilo como vitel toné, pastrón y porchetta. También se destacan las tablas premium de fiambres y quesos, con opción de sumar vino, pensadas para picadas y mesas frías de Año Nuevo.

Desde tablas y picadas hasta platos de olla y postres especiales, el take away permite armar un menú completo adaptado a distintos gustos y cantidades de comensales

Sushiclub

SushiClub lanza su edición especial Let’s Celebrate, con combinados de sushi en distintos tamaños y descuentos por preventa. Las cajas incluyen rolls clásicos y especiales, sashimi y niguiri, disponibles para take away y entrega los días 24 y 31.

L’adesso

L’adesso Ristorante propone un menú italiano para llevar que recorre clásicos fríos y calientes, desde vitello tonnato y pastas hasta platos de mar y postres tradicionales. Las porciones están pensadas para compartir, con retiro en fechas clave de las fiestas.

Haiku Sushi Belgrano

Con casi tres décadas de trayectoria, Haiku reafirma su lugar entre las opciones destacadas para pedir comida en Navidad y Año Nuevo. Su enfoque artesanal y la coordinación anticipada de pedidos lo convierten en una elección confiable para mesas elegantes.