Pionono salado: receta fácil para Navidad y Año Nuevo

Pionono salado: receta fácil para Navidad

Uno de los grandes clásicos de la mesa navideña es el pionono salado. Ya sea para la cena de Nochebuena, el almuerzo de Navidad o para Año Nuevo, es una opción económica y perfecta para el calor de diciembre. Cómo prepararlo paso a paso y qué variantes se pueden hacer.

El pionono salado clásico en Argentina suele ser el de atún, mayonesa y huevo. Se trata de una combinación tradicional, que le gusta a la mayoría y sirve de entrada fría o para picar mientras se espera que se hagan las 00.00 hs.

Ingredientes del pionono salado clásico

4 huevos

130 g de morrones en conserva

100 g de aceitunas verdes descarozadas

300 g de atún

mayonesa c/n

pimienta negra a gusto

1 cdta. de pimentón dulce

Una masa de pionono salada

Cómo preparar el relleno salado paso a paso

Hervir los huevos por 10 minutos, pelar y picarlos. Reservar. Por otro lado, picar los morrones y las aceitunas. En un bol mezclar los morrones, aceitunas, el atún, los huevos, la mayonesa, la pimienta y el pimentón. Extender la masa del pionono y colocarle la mezcla esparciendo bien. Enrolla y llevar a la heladera por lo menos dos horas antes de servirlo.

El pionono de atún es un clásico de la Navidad y se puede preparar rápidamente

Cómo armar y enrollar el pionono sin que se rompa

La clave para que el pionono no se rompa al enrollarlo está en la cantidad de relleno y en un truco clave: mantener el papel en el que viene envuelto. La gran recomendación es ayudarse del papel manteca para comenzar a enrollarlo y que no se rompa.

Además, es necesario no sobrepasarse con la cantidad de relleno y colocar una capa fina con un margen de espacio sin relleno a lo largo. Así, cuando se comienza a enrollar y se va corriendo la mezcla no se desperdicia, ni queda fuera del pionono. La boca del pionono debe quedar abajo y, para que se vea todavía más estético, se pueden cortar por ambos extremos. Así, la primera porción no es solo de masa.

Variantes de pionono salado para Navidad y Año Nuevo

Además del clásico pionono de atún en Argentina se acostumbra a otras preparaciones saladas para sumar a la mesa navideña. Estas pueden ser:

Pionono de pollo: con pollo desmenuzado, huevo, mayonesa y queso crema

con pollo desmenuzado, huevo, mayonesa y queso crema Pionono de pavita: lleva pavita, radicchio, taza queso sardo, queso crema y tomates deshidratados

lleva pavita, radicchio, taza queso sardo, queso crema y tomates deshidratados Pionono de jamón : con jamón cocido, huevo duro, tomate, queso y mayonesa

: con jamón cocido, huevo duro, tomate, queso y mayonesa Pionono de espinaca (la opción veggie): lleva espinaca cruda, huevo, queso parmesano, aceite de oliva

Los piononos también pueden ser de pollo, pavita, jamón o espinaca

Cómo conservar el pionono relleno en la heladera

La mejor forma de guardar el pionono salado es con papel film. Además de que debe armarse de manera compacta, tiene que estar envuelto muy bien en papel film y luego se puede meter en una bolsa hermética. Esto hace que el pionono no tenga quemaduras por congelación y evita que absorba los olores de la heladera.