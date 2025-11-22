La receta del pan dulce estilo "carrot cake" para una Navidad diferente

El pan dulce tipo carrot cake es una alternativa diferente para degustar en las fiestas.

En plena temporada navideña, cuando el clásico pan dulce ocupa todas las mesas, surge una alternativa que gana terreno entre quienes buscan renovar tradiciones sin renunciar al espíritu festivo. Se trata del pan dulce estilo carrot cake, una propuesta que combina la estructura del infaltable de diciembre con los sabores húmedos y especiados del popular pastel de zanahoria. La cocinera y creadora gastronómica Sonia Cantero fue quien popularizó esta receta, pensada para prepararse en casa con ingredientes simples y en pocos pasos.

La particularidad de esta receta está en su textura suave, el perfume de la canela y un toque crujiente final gracias a un crumble que funciona como cobertura. Además, incorpora zanahoria rallada y nueces, lo que aporta humedad y sabor sin necesidad de técnicas complejas, convirtiéndolo en una opción accesible incluso para cocineros principiantes.

La receta del pan dulce estilo carrot cake

Ingredientes

Para la masa:

230 g de harina de almendras (reemplazable por harina leudante)

100 g de azúcar mascabo

2 huevos

60 g de manteca

Jugo de naranja c/n

2 zanahorias medianas ralladas

50 g de nueces

1 cda al ras de polvo de hornear

Canela a gusto

Para el crumble:

80 g de harina de almendras

80 g de manteca fría

80 g de azúcar



Preparación paso a paso

Batido inicial. Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una crema espesa e incorporar la manteca derretida. Integración de ingredientes. Agregar medio vaso de jugo de naranja y sumar harina, polvo de hornear y canela. Incorporar la zanahoria rallada y las nueces picadas. Moldeado. Volcar la mezcla —de consistencia espesa— en un molde mediano de pan dulce (500 g). Crumble. Mezclar harina de almendras, azúcar y manteca fría con las manos hasta obtener un granulado y cubrir la superficie. Cocción. Hornear a 175°C durante 25 a 30 minutos. Si al pinchar con un palillo aún está húmedo, prolongar la cocción unos minutos más.



Cantero sugiere sumar otros frutos secos como almendras, castañas o pasas, optar por azúcar rubia para un crumble más crocante o reemplazar la harina de almendras por leudante sin alterar el resultado. También señala que una cobertura simple de glasé de naranja puede potenciar el sabor, y que servirlo tibio con helado de vainilla lo transforma en un postre navideño distinto y llamativo.