Tesoro argentino coloca títulos por 14.802 mln dlr en licitación de activos

Casa de Gobierno en Buenos Aires, conocida como Casa Rosada

El Tesoro argentino adjudicó el jueves 21,27 billones de pesos en efectivo (14.802 millones de dólares) en una licitación de títulos en moneda local, dijo el Ministerio de Economía.

La licitación incluyó diez instrumentos para cubrir vencimientos de deuda en moneda local.

"Esto significa un rollover de 102,01% sobre los vencimientos del día de la fecha", dijo el ministerio en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La licitación de activos recibió ofertas por 23,37 billones de pesos, agregó la cartera.

En la víspera, el Tesoro adjudicó en otra licitación un bono por 1.000 millones de dólares amortizable en 2029 a un rendimiento del 9,26% anual bajo legislación local y un cupón del 6,5%.

(1 dólar = 1.437 pesos)

Con información de Reuters