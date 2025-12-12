Sufrió un ACV: murió un famoso cantante de cumbia que brilló en Pasión de Sábado

Dio shows hasta el fin de semana pasado: conmoción en la cumbia argentina por semejante pérdida.

La comunidad de la música tropical argentina llora la partida de Martín Fernández, cantante original del grupo Alazán, quien murió tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) que lo mantuvo internado en terapia intensiva antes de su deceso. La noticia se conoció en las primeras horas de este viernes, causando una profunda conmoción entre sus seguidores, colegas y admiradores del género, ya que fue un referente y también habitué del famoso programa Pasión de Sábado.

Fernández era una figura emblemática de la movida tropical de los años 90, reconocido por su voz característica y su presencia en infinidad de escenarios, fiestas populares y programas de televisión. El grupo Alazán se consolidó en esa época con temas que se convirtieron en himnos de pista y bailanta, convirtiendo su música en parte del paisaje sentimental de varias generaciones.

Los últimos días de Martín estuvieron marcados por la preocupación de quienes lo seguían y querían su pronta recuperación. Tras el episodio neurológico que lo llevó al hospital, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y cadenas de oración por su salud, con su familia expresando agradecimiento por el cariño recibido.

La carrera de Fernández quedó ligada a varios de los éxitos de Alazán, con canciones como “Cuéntale”, “Lástima que no fui yo” y “Solo una oportunidad”, que todavía resuenan en radios, pistas de baile y recuerdos de fiestas inolvidables. Su voz era un sello que identificaba una era dorada de la música popular argentina.

Mucha tristeza entre los fanáticos del grupo Alazán por la muerte de Martín Fernández

La despedida en redes sociales fue intensa: miles de mensajes, homenajes y recuerdos se multiplicaron tras la confirmación de su muerte, con colegas de la movida tropical y fanáticos destacando su legado, su ritmo y la huella que dejó en el público. Su trabajo y su impronta permanecerán vivos en cada acorde que siga sonando en tributo.

A la tristeza colectiva se suman las profundas palabras de sus seres queridos, incluida una emotiva despedida de su ahijada, quien compartió un sentido mensaje que refleja el impacto humano y personal detrás de la figura pública. Martín Fernández se va dejando un legado musical que trascenderá generaciones, y su memoria seguirá viva en los escenarios, en las pistas y en la memoria de quienes lo escucharon cantar y bailar con él.