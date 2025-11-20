EN VIVO
Recetas de cocina

Cómo hacer budín de limón proteico en cinco pasos: fácil y barato

Se trata de una opción perfecta para disfrutar de esta delicia dulce y a la vez incorporar nutrientes. La base proteica de este budín es la ricota.

20 de noviembre, 2025 | 13.06

Los budines son los fieles compañeros del mate y el café de todos los días, pero su versión tradicional tiene un exceso de harinas y azúcares a nivel nutricional. En ese sentido, se crearon recetas más sanas y proteicas que permiten disfrutar de este manjar sin culpa.

Comer budines proteicos y sin azúcar agregada está bueno porque permiten comer un postre más equilibrado, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin dejar de darse un gusto. Al incorporar proteínas -provenientes de huevo, yogur, avena, ricota o suplementos- estos budines ayudan a brindar mayor saciedad, favorecen el mantenimiento de la masa muscular y evitan picos bruscos de glucosa en la sangre.

Al no contener azúcar refinada, estos budines tienen menos calorías vacías y se puede endulzar con frutas o endulzantes naturales, logrando preparaciones ricas, nutritivas y aptas para personas con necesidades específicas, como diabéticos o quienes buscan opciones más saludables.

MÁS INFO

Receta de budín de limón proteico y sin azúcar agregada

Ingredientes

  • 300 g de ricota descremada

  • 2 huevos

  • Ralladura de 1 limón grande

  • Jugo de 1/2 limón

  • 2 cucharadas de aceite (puede ser de coco o girasol)

  • 1/3 taza de edulcorante apto para horno (eritritol, sucralosa o stevia en gránulos)

  • 1/2 taza de harina integral o avena molida

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

  • 1 cucharada de leche en polvo descremada o 1 scoop (20–25 g) de proteína sabor vainilla o neutro

Budín de limón.

Paso a paso

  1. Colocar en un bowl la ricota, los huevos, el jugo y la ralladura de limón, el aceite, la vainilla y el edulcorante. Mezclar bien hasta lograr una crema homogénea (podés pisar con tenedor o batir a mano).

  2. Agregar la harina integral o de avena, el polvo de hornear y, si querés, la leche en polvo o la proteína. Integrar sin sobrebatir.

  3. Volcar la mezcla en un molde pequeño para budín, previamente enmantecado o forrado con papel manteca.

  4. Hornear a 170-180°C durante 35-45 minutos aproximadamente, hasta que al introducir un palillo salga casi seco.

  5. Dejar enfriar antes de desmoldar para que tome mejor consistencia.

Trending
Fútbol Argentino
¿Desaparece? La AFA de Chiqui Tapia puede eliminar el torneo más polémico del fútbol argentino
Las más vistas