El budín de limón proteico y sin azúcar es una buena opción para comer rico y sano.

Los budines son los fieles compañeros del mate y el café de todos los días, pero su versión tradicional tiene un exceso de harinas y azúcares a nivel nutricional. En ese sentido, se crearon recetas más sanas y proteicas que permiten disfrutar de este manjar sin culpa.

Comer budines proteicos y sin azúcar agregada está bueno porque permiten comer un postre más equilibrado, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin dejar de darse un gusto. Al incorporar proteínas -provenientes de huevo, yogur, avena, ricota o suplementos- estos budines ayudan a brindar mayor saciedad, favorecen el mantenimiento de la masa muscular y evitan picos bruscos de glucosa en la sangre.

Al no contener azúcar refinada, estos budines tienen menos calorías vacías y se puede endulzar con frutas o endulzantes naturales, logrando preparaciones ricas, nutritivas y aptas para personas con necesidades específicas, como diabéticos o quienes buscan opciones más saludables.

Receta de budín de limón proteico y sin azúcar agregada

Ingredientes

300 g de ricota descremada

2 huevos

Ralladura de 1 limón grande

Jugo de 1/2 limón

2 cucharadas de aceite (puede ser de coco o girasol)

1/3 taza de edulcorante apto para horno (eritritol, sucralosa o stevia en gránulos)

1/2 taza de harina integral o avena molida

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 cucharada de leche en polvo descremada o 1 scoop (20–25 g) de proteína sabor vainilla o neutro

Budín de limón.

Paso a paso