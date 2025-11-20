Los budines son los fieles compañeros del mate y el café de todos los días, pero su versión tradicional tiene un exceso de harinas y azúcares a nivel nutricional. En ese sentido, se crearon recetas más sanas y proteicas que permiten disfrutar de este manjar sin culpa.
Comer budines proteicos y sin azúcar agregada está bueno porque permiten comer un postre más equilibrado, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin dejar de darse un gusto. Al incorporar proteínas -provenientes de huevo, yogur, avena, ricota o suplementos- estos budines ayudan a brindar mayor saciedad, favorecen el mantenimiento de la masa muscular y evitan picos bruscos de glucosa en la sangre.
Al no contener azúcar refinada, estos budines tienen menos calorías vacías y se puede endulzar con frutas o endulzantes naturales, logrando preparaciones ricas, nutritivas y aptas para personas con necesidades específicas, como diabéticos o quienes buscan opciones más saludables.
Receta de budín de limón proteico y sin azúcar agregada
Ingredientes
-
300 g de ricota descremada
-
2 huevos
-
Ralladura de 1 limón grande
-
Jugo de 1/2 limón
-
2 cucharadas de aceite (puede ser de coco o girasol)
-
1/3 taza de edulcorante apto para horno (eritritol, sucralosa o stevia en gránulos)
-
1/2 taza de harina integral o avena molida
-
1 cucharadita de polvo de hornear
-
1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
-
1 cucharada de leche en polvo descremada o 1 scoop (20–25 g) de proteína sabor vainilla o neutro
Paso a paso
-
Colocar en un bowl la ricota, los huevos, el jugo y la ralladura de limón, el aceite, la vainilla y el edulcorante. Mezclar bien hasta lograr una crema homogénea (podés pisar con tenedor o batir a mano).
-
Agregar la harina integral o de avena, el polvo de hornear y, si querés, la leche en polvo o la proteína. Integrar sin sobrebatir.
-
Volcar la mezcla en un molde pequeño para budín, previamente enmantecado o forrado con papel manteca.
-
Hornear a 170-180°C durante 35-45 minutos aproximadamente, hasta que al introducir un palillo salga casi seco.
-
Dejar enfriar antes de desmoldar para que tome mejor consistencia.